El jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria se suma a la larga lista de dirigentes iraníes eliminados

Israel ha anunciado este lunes que el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mayid Jadami, ha sido eliminado. Extremo que el propio régimen de los ayatolás ha confirmado poco más tarde en un comunicado emitido por la cadena de televisión iraní IRIB en el que afirma que "ha alcanzado la gracia del martirio en un ataque criminal terrorista del enemigo estadounidense-sionista durante la madrugada" tras casi medio siglo "al servicio del país".

Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, Mayid Jadami –que fue elegido para el último cargo en junio de 2025 en sustitución de Mohamad Kazemi, uno de los altos cargos militares eliminados durante la guerra de doce días lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní el pasado verano– era "uno de los tres altos mandos de la organización". De ahí la importancia de haber logrado su muerte, durante los bombardeos de la pasada noche en Teherán.

ELIMINATED: Majid Khademi, the Head of Intelligence of the IRGC. Khademi was one of the IRGC’s most senior commanders and had accumulated extensive experience over many years. Khademi worked to advance terrorist attacks worldwide, and was responsible for monitoring Iranian… pic.twitter.com/i3yXDl6teR — Israeli Air Force (@IAFsite) April 6, 2026

El jefe de Inteligencia eliminado era "uno de los comandantes más antiguos de la Guardia Revolucionaria iraní" y "trabajó para promover ataques terroristas en todo el mundo", ha detallado la Fuerza Aérea Israelí en un post publicado en la red social X. Además, le señala como el "responsable de la vigilancia a los civiles por parte del aparato de represión del régimen", que mató a más de 30.000 manifestantes durante las protestas masivas registradas a principio de año en el país.

עוד זרוע מרכזית של משטר הטרור האיראני נגדעה. חיסלנו הלילה את מג׳יד חאדמי, ראש אגף המודיעין במשמרות המהפכה, מבכירי המשטר האיראני, שרק נכנס לתפקידו לאחר שקודמו חוסל. בנוסף חיסלנו את אצ׳ער באקרי, מפקד אגף 840 בכוח קודס, שאחראי לפיגועים נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם. מי שפועל… pic.twitter.com/W6eDf0s43X — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 6, 2026

"Otra rama central del régimen de terror iraní ha sido cortada", ha valorado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En las últimas horas, su ejército también ha abatido a "Asghar Bakri, comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds, responsable de atentados contra judíos e israelíes en todo el mundo". Es lo que hacen con "aquel que actúa para asesinar a nuestros ciudadanos, aquel que dirige el terror contra el Estado de Israel, aquel que construye el eje del mal iraní", ha advertido.

El pulpo, descabezado

Desde que, el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva conjunta contra la cúpula de los ayatolás para provocar un cambio de régimen en Irán, han conseguido eliminar a la mayoría de los dirigentes del país del golfo Pérsico. El primero fue su líder supremo, Alí Jamenei, que cayó el primer día junto a buena parte de sus principales colaboradores.

Khamenei, the puppet master behind the Axis of Terror, is no longer a threat to the world. pic.twitter.com/iw7JtOSi8j — Israeli Air Force (@IAFsite) March 1, 2026

Dos semanas más tarde fueron abatidas dos importantes piezas del régimen iraní. Por un lado, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. Por otro, al jefe de los terroristas de Basij —grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria—, Golamreza Soleimani. El objetivo es "cortar repetidamente la cabeza del pulpo y evitar que vuelva a crecer", recordó el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

🔴Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council and the regime’s effective leader, has been eliminated. Throughout the years, Larijani was considered one of the most veteran and senior figures within the Iranian regime leadership, and was a close associate… pic.twitter.com/kBIgSSGBm0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

También han sido eliminados los ministros de Defensa e Inteligencia –Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente–, así como los jefes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria –Abdolrahim Mousavi y Mohammad Pakpour–, y también el comandante de la Armada Alireza Tangsiri, considerado el máximo responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz.