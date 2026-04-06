La Guardia Revolucionaria de Irán intensificó este domingo sus maniobras de presión al asegurar que el estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era", un mensaje dirigido específicamente contra Estados Unidos e Israel. Tras la operación conjunta lanzada por ambas democracias el pasado 28 de febrero en respuesta a las provocaciones de Teherán, el régimen iraní busca ahora imponer un "nuevo orden" unilateral en el golfo Pérsico. Esta postura de fuerza por parte de las milicias iraníes pretende alterar el libre tránsito en una de las arterias comerciales más vitales del mundo, desafiando directamente la estabilidad internacional y el derecho de navegación que Washington y sus aliados intentan preservar.

La firmeza de Irán llega tras una contundente advertencia de Donald Trump, quien ha exigido el fin del bloqueo marítimo para evitar consecuencias devastadoras sobre la infraestructura energética del país. Ante el ultimátum estadounidense para restablecer la legalidad en el estrecho, el régimen ha optado por el victimismo a través de su canciller, Abbas Araqchi, y la intransigencia del líder supremo Mojtaba Jamenei, quien insiste en mantener el paso cerrado pese al estrangulamiento económico que esto supone.

Mientras Teherán califica la legítima respuesta defensiva de sus adversarios como una amenaza, los hechos demuestran que su control arbitrario sobre las aguas internacionales ya está asfixiando el flujo global.

La gravedad de la obstrucción iraní queda reflejada en los datos de su propia agencia de noticias Fars. Según las estadísticas publicadas este domingo, solo 15 buques han podido navegar por la zona en las últimas 24 horas bajo el estricto y cuestionable permiso de Teherán. Esta cifra supone apenas un 10 por ciento del tráfico marítimo habitual, lo que evidencia que la Guardia Revolucionaria está utilizando el estrecho de Ormuz como un arma de chantaje geopolítico, reduciendo drásticamente una actividad comercial que antes de sus acciones hostiles fluía con total normalidad bajo el amparo de la seguridad internacional.