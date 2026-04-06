El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

"El país entero —Irán— puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.

🇺🇸🇮🇷 | URGENTE: Trump habla sobre el ultimátum a Irán: "Podemos eliminar un país entero en un día y ese día puede ser mañana". pic.twitter.com/PUVkFSGamX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 6, 2026

El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz —por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente—, un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 20:00 hora de Washington (0:00 GMT) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EEUU bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

En la rueda de prensa ofrecida hoy en la Casa Blanca, el mandatario alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.

Filtraciones sobre el operativo de rescate

En relación a las filtraciones sobre el operativo, Trump ha amenazado este lunes con imponer represalias a los medios que las publicaron.

El mandatario aseguró que su Gobierno está "buscando" al funcionario que filtró los detalles y dijo que exigirá a aquellos que publicaron la información que revelen sus fuentes o irán "a la cárcel". "Vamos a encontrar quién fue, es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice".

El presidente de los EEUU se refería a que el viernes por la tarde varios medios de comunicación, incluyendo el diario The Washington Post y el portal Axios, informaron, citando a funcionarios del Gobierno anónimos, sobre el rescate de uno de los pilotos y que el segundo seguía desaparecido dentro de Irán. Esas informaciones pusieron en peligro el operativo de rescate.

Carga contra la OTAN

El mandatario estadounidense ha vuelto a cargar contra la OTAN por su falta de apoyo en la guerra de Irán. Es una "mancha" que "nunca desaparecerá" de su mente, ha señalado.

"La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma", añadió, y volvió a calificarla de "tigre de papel", al tiempo que cargaba contra otros aliados como Corea del Sur, Japón o Australia por no dar apoyo para asegurar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz.