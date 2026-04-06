Donald Trump ha rechazado, según la Casa Blanca, el plan que habían elaborado los países mediadores -"una idea entre muchas", según la Casa Blanca- y que incluía una tregua de 45 días en los ataques. La segunda negativa ha llegado desde Teherán, que, según la posición expresada a Pakistán, asegura que su prioridad es un acuerdo permanente.

Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales negociaban los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Unas negociaciones que se estaban llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos; así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Un posible acuerdo de alto el fuego que ha sido tumbado tanto por Estados Unidos como por Irán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, asegura que Irán no negociará con Estados Unidos bajo la presión de los ultimátums de Trump.

El diplomático ha asegurado, al ser preguntado por las supuestas negociaciones, que un alto el fuego no "significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen".

"Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá", ha precisado.

La propuesta de Irán a Estados Unidos para el final de la guerra

Por otro lado, Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra, que rechaza un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, informó este lunes la agencia estatal IRNA.

La propuesta fue transmitida a través de Pakistán y consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país, que dijo haber tenido acceso al documento.

Teherán rechaza así "un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones".

Estados Unidos entregó una propuesta de 15 puntos a través de Islamabad a la República Islámica hace dos semanas, que Teherán calificó como excesiva.

La contrapropuesta iraní se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase este domingo de nuevo a Irán con desatar "el infierno cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles) cuando atacará infraestructuras energéticas y puentes".

Al mismo tiempo, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo.

Siguen las hostilidades

Mientras tanto, los complejos petroquímicos se han convertido en los últimos objetivos de la ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tel Aviv se ha atribuido en la mañana de este lunes la responsabilidad de los ataques contra el complejo petroquímico South Pars en Asaluyeh, una instalación clave en el sector energético y fundamental para la economía iraní. Desde Teherán se asegura que la situación está "bajo control" y los daños se están evaluando. Y al filo de las tres de la tarde los medios estatales iraníes han informado de un ataque al complejo petroquímico de Marvdasht, cerca de Shiraz, en el sur del país. Según los primeros datos, esta segunda operación, que se atribuye a EEUU e Israel, no habría causado daños significativos.