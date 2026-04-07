Pakistán pide a Trump extender su ultimátum dos semanas y a Irán que abra el estrecho de Ormuz

Quedan apenas cuatro horas para que expire el ultimátum de Donald Trump a Irán. Unas tensas horas que el mundo vive conteniendo la respiración ante las amenazas proferidas por el mandatario estadounidense.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", se lamentaba Donald Trump, sin dar más pistas sobre en qué se traduciría la amenaza.

Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos no han parado. Especialmente los de Pakistán, principal intermediario entre Irán y Estados Unidos.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha solicitado este martes al presidente de Estados Unidos que conceda una prórroga de dos semanas al plazo que impuso a Irán para poner fin a su bloqueo del petróleo del Golfo que termina a las 2 de la madrugada hora española. Y pide a Irán que abra el estrecho de Ormuz durante un periodo también de dos semanas en correspondencia.

"Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito sinceramente al presidente Trump que extienda el plazo por dos semanas. Pakistán, con toda sinceridad, pide a los hermanos iraníes que abran el estrecho de Ormuz durante un período correspondiente de dos semanas como gesto de buena voluntad", ha señalado Sharif en una publicación en la red social X pasadas las 21:00 horas.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Según ha confirmado un alto funcionario iraní a Reuters, Irán está valorando positivamente la solicitud de Pakistán. Por su parte, el presidente Trump está al tanto de la propuesta y dará pronto una respuesta, según ha informado Axios.

Además, y en declaraciones a Fox News, Trump ha señalado que se encuentra en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos.