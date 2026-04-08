Furioso ataque de Trump contra la CNN por decir que aceptaría el enriquecimiento nuclear en Irán

Además de entusiastas mensajes sobre el alto el fuego y el cumplimiento de los objetivos militares, Donald Trump ha dedicado un furioso mensaje a la CNN en medio de las informaciones contradictorias sobre las condiciones y puntos puestos sobre la mesa en las negociaciones que se abren en estos quince días de alto el fuego.

La cadena estadounidense mencionó en sus informaciones y redes sociales un listado de condiciones de Irán, afirmando que habrían sido aceptadas por Estados Unidos, que incluía "la aceptación de que Irán continúe enriqueciendo uranio". La CNN afirmó que esta versión había sido "ampliamente distribuida por medios oficiales iraníes en farsi e inglés y por la embajada de Irán en la India", aunque reconocía que no había conseguido confirmación ni de la Administración Trump ni de la iraní.

Los mensajes desataron las iras del presidente estadounidense, que en su red social tachó la información de "fraude", como "bien sabe la CNN". El "falso comunicado" iraní, según Trump, fue difundido por un portal fake radicado en Nigeria y "por supuesto" inmediatamente replicado por la cadena de televisión como "un titular legítimo".

El presidente estadounidense anunció una investigación para determinar si la CNN cometió un delito o actuó como un "jugador tramposo y detestable". "Los resultados de la investigación se anunciarán próximamente", señaló Trump, que apuntó que habían reclamado a la cadena una disculpa inmediata.

Las negociaciones se abordarán a partir las propuestas lanzadas desde Irán y Estados Unidos y se desarrollarán en Islamabad. Irán habría propuesto un paquete de medidas de diez puntos y Estados Unidos, un total de 15 propuestas, aunque el texto íntegro de los dos planes no se ha difundido. Según varios medios, el plan estadounidense incluirá como condición el compromiso de Irán a dejar de enriquecer uranio y la promesa de que no desarrollará armas nucleares.