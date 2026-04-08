Irán y EEUU pactan un alto el fuego de dos semanas, la reapertura de Ormuz y conversaciones de paz

El infierno no se ha desatado sobre Irán; al contrario, poco antes de que se cumpliese la hora del ultimátum anunciado a bombo y platillo por Donald Trump en los últimos días, el presidente de EEUU ha aceptado "suspender los ataques" al régimen de los ayatolás por dos semanas.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", ha dicho Trump en las redes sociales, aclarando que "se tratará de un alto el fuego recíproco".

Trump ha accedido a frenar los destructivos bombardeos que había prometido tras una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif y su mariscal Asim Munir, que también habrían pedido al régimen iraní que permitieran la navegación normal por Ormuz "como gesto de buena voluntad".

Además, el presidente americano ha asegurado también que ya se habían "cumplido y superado todos los objetivos militares", durante la campaña conjunta con Israel iniciada el pasado 28 de febrero, en la que se han arrasado las defensas antiaéreas de Irán, se han dañado infraestructuras clave del aparato militar y represor de la dictadura y se ha eliminado a figuras clave del régimen, entre ellas el que hasta ese momento era el líder supremo de la República Islámica, el ayatola Ali Jamenei.

Negociaciones en Pakistán a partir del viernes 10

Por su parte, Irán ha anunciado que "durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas", el palabras de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, que aseguraba hablar en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Los ayatolas han mantenido su retórica triunfalista para anunciar que habrá negociaciones de paz en la capital de Pakistán desde el próximo viernes: "A la luz de la ventaja de Irán en el campo de batalla y la incapacidad del enemigo de llevar a cabo sus amenazas, pese a sus afirmaciones, y la aceptación oficial de todas las demandas legítimas del pueblo iraní, se ha decidido que la finalización de las negociaciones tendría lugar en Islamabad" asegura otro comunicado, en este caso del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que ha hecho público la agencia oficial Fars.

En dichas conversaciones la Casa Blanca podría estar representada por el vicepresidente JD Vance, según ha informado la cadena CNN citando a representantes del Gobierno estadounidense.

Irán ha asegurado también que el plan con diez puntos presentado ya a las autoridades americanas estará sobre la mesa de negociaciones. Este texto incluye demandas "fundamentales" para la dictadura iraní como el paso "controlado" por el estrecho de Ormuz o que el acuerdo de paz incluya a todos los grupos armados y terroristas que amparan los ayatolas, desde Hezbolá a los hutíes del Yemen, pasando por supuesto por Hamás y otras organizaciones terroristas palestinas.

Israel acepta el alto el fuego, pero excluye el Líbano

Informado por el propio Trump del alto al fuego en Irán a través de una conversación telefónica, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha respaldado la decisión del presidente americano, pero ha advertido que este acuerdo no incluye al Líbano, país en el que Israel lleva desde el 3 de marzo desarrollando operaciones militares contra Hezbolá, la guerrilla respaldada y financiada por Irán, que atacó territorio israelí tras los primeros bombardeos en Irán.

"Israel respalda la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre y cuando Irán abra inmediatamente el estrecho (de Ormuz) y ponga fin a todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", reza el comunicado publicado por la oficina del primer ministro.

Sin embargo, el primer ministro de Pakistán ha asegurado que el ces de hostilidades engloba no sólo a irán sino también a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares".

Mientras tanto, fuentes en Israel aseguran que se Irán ha lanzado un ataque con misiles y drones sobre ciudades del país como Tel Aviv y Beerseva después de la entrada en vigor del alto al fuego.

El petróleo de desploma y las bolsas se disparan

El anuncio del alto el fuego ha tenido un efecto inmediato en los mercados: el petróleo se ha desplomado por debajo de los 100 dólares y las bolsas asiáticas han abierto con fuertes subidas.

Así, el barril de petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 14,19% hasta los 96,92 dólares en los mercados asiáticos, mientras que el barril de brent, la referencia habitual en Europa, bajaba un 13,3 % hasta los 94,74 dólares.

En cuanto a las bolsas, el Nikkei japonés subió más de un 4% en los primeros minutos de la negociación y el índice Kospi surcoreano crecía más del 5% en la apertura.