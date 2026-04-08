Misiles, uranio, Ormuz...: qué se sabe de las condiciones de EEUU e Irán para el alto el fuego

Tras el anuncio de un pacto para un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, se abren las negociaciones para "alcanzar un acuerdo definitivo", según anunció el Gobierno de Pakistán, que ha actuado de mediador entre ambos gobiernos.

El alto el fuego supondrá que durante dos semanas, cesen los bombardeos e Irán permita, según anunció el régimen, "el paso seguro por el estrecho de Ormuz" en "coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes" y teniendo en cuenta "las limitaciones técnicas". Por su parte, el presidente Donald Trump anunció que los ataques cesarían durante un "periodo de dos semanas", un anuncio que llegaba poco después de su amenaza de que estaba dispuesto a aniquilar la civilización iraní.

Las negociaciones se abordarán desde las propuestas lanzadas desde uno y otro país: Irán habría propuesto un paquete de medidas de diez puntos y Estados Unidos, un total de 15 propuestas, aunque el texto íntegro de los dos planes no se ha difundido.

Varios medios sí han adelantado las claves tanto del plan iraní como del estadounidense. Por parte del régimen de Teherán, entre las diez cláusulas estaría el "fin de los conflictos en la región" (aunque Israel ha precisado que continuará los ataques contra Hezbolá en Líbano), un protocolo para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones contra el régimen y apoyo en la reconstrucción de las infraestructuras del país.

Por su parte, el plan de quince puntos de Estados Unidos incluiría un alto el fuego de hasta treinta días, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow y el compromiso de Irán de no desarrollar jamás armas nucleares.

Además, Irán tendría que entregar su uranio enriquecido a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, permitiría al organismo inspecciones en las instalaciones nucleares existentes y tendría también que comprometerse a no enriquecer uranio en su territorio nunca más.

En la propuesta estadounidense se incluiría el levantamiento de las sanciones contra Irán, la reapertura del estrecho de Ormuz y la promesa de apoyo estadounidense a la generación eléctrica en la central nuclear de Bushehr.

Además, el régimen tendría que limitar el número y alcance de sus misiles, cesar en sus ataques a instalaciones energéticas de países vecinos y dejar de apoyar a Hezbolá y otros "proxies regionales".