Israel acusa al Gobierno de ir "de la mano sin pudor" con el régimen iraní

España ha decidido reabrir su embajada en Teherán, apenas un mes después de haber evacuado a su personal diplomático por la escalada bélica en Oriente Próximo. La medida, presentada por Madrid como un gesto de respaldo a la vía diplomática y a la reciente tregua entre Washington y Teherán, ha provocado una intensa reacción internacional, especialmente por parte de Israel, que considera la reapertura como un error estratégico y una señal de complicidad con el régimen iraní.

Reapertura polémica en Teherán

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha cargado este jueves contra España por su decisión de reabrir la embajada en Irán. En un mensaje en redes sociales traducido al español, inglés y hebreo, Saar acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar "de la mano sin pudor" con el "régimen terrorista iraní".

Según el titular israelí, Irán continúa ejecutando a manifestantes y opositores políticos, por lo que considera que la decisión española resulta "para vergüenza eterna".

España apuesta por la vía diplomática

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió la medida señalando que busca respaldar "el esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo. Albares ha enviado instrucciones al embajador español en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, para que se reincorpore y lidere la reapertura de la embajada.

El ministro explicó que España pretende sumarse "desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz", en referencia a la tregua temporal acordada entre Washington y Teherán.

Contexto de la decisión

España cerró temporalmente su embajada en Teherán a principios de marzo y evacuó al personal diplomático debido a la escalada bélica en Oriente Próximo, desencadenada tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. La reapertura de la representación española se produce en un momento delicado, lo que ha intensificado las críticas internacionales y la atención mediática.

Reacciones internacionales

La postura española ha generado fuertes críticas de Israel y debate en otros países aliados, que siguen con preocupación la evolución de la situación en la región. Mientras tanto, desde Madrid se defiende que la diplomacia activa es la vía para reducir tensiones y promover un diálogo estable en Oriente Próximo.