Irán estaría cobrando peajes de dos millones de dólares por cruzar Ormuz

El runrún de la exigencia de un peaje a los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que pasa alrededor del 20% del suministro de petróleo y gas licuado, viene de largo. El 26 de marzo distintos medios de comunicación locales informaron de que el Parlamento de Irán estaba preparando un proyecto de ley que les permitiera cobrar a las embarcaciones que quisieran pasar por este punto.

"Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje", habría señalado el presidente de la Comisión de Asuntos Civiles de la Cámara, Mohamad Reza Rezaei Kochi, según informó la agencia de noticias local Tasnim –muy cercana al régimen de los ayatolás–.

El día 30 de marzo, el vicepresidente del Parlamento, Alí Nikzad, anunció el registro del mencionado proyecto, bajo el título "Ley de acción estratégica para la paz y el desarrollo sostenible de la región del golfo Pérsico", y su discusión en el hemiciclo con carácter de urgencia. Este fue aprobado por la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní tan solo unos días más tarde, según informó la agencia Fars, que no detalló la cuantía de los peajes.

Habría sido Tasnim, vinculada con la sanguinaria Guardia Revolucionaria, la que afirmó que el pago podría concretarse en dos millones de dólares por buque o en una cantidad que se calcularía caso por caso y que fuese proporcional al cargamento que llevara la embarcación. De esta manera, señalaba Tasnim, el régimen iraní podría obtener unos beneficios de alrededor de 100.000 millones de dólares anuales en concepto de peajes. Cantidad incluso superior a la que obtienen por la venta de crudo.

El proyecto aún tendría que pasar por otros trámites burocráticos hasta su aprobación definitiva. Sin embargo, distintas fuentes –como The Wall Street Journal o Bloomberg– apuntan a que Teherán ya estaría cobrando a los buques por cruzar el estrecho. Algo que podría complicar más si cabe el alto el fuego que ha permitido el inicio de una nueva fase de las negociaciones entre EEUU e Irán, que arrancan este viernes en Islamabad.

Informes de Lloyd's List Intelligence

Según informes de la empresa líder de análisis marítimos, Lloyd's List Intelligence, la Guardia Revolucionaria iraní ha impuesto un régimen de "peaje" de facto en el estrecho de Ormuz, exigiendo a los buques presentar la documentación completa, obtener códigos de autorización y aceptar el paso escoltado por el brazo armado del régimen de los ayatolás.

Desde principios de mes, habrían pasado 142 embarcaciones por el estrecho. Pero solo un pequeño grupo, propiedad de Grecia o China, no están vinculadas al régimen iraní. La consultora afirma que todas han de someterse al protocolo de control impuesto por Irán, aunque no a todas se les cobra el peaje.

Sí lo habría hecho, por ejemplo, un portacontenedores del gigante asiático que la empresa cita como el primer pago de peaje confirmado. El tránsito habría sido gestionado por una empresa china de servicios marítimos "que actuó como intermediaria y que también se encargó del pago a las autoridades iraníes".

Advertencia de Trump sobre los peajes

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha instado a Irán a abandonar "ahora mismo" cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, como indican algunas informaciones que no están confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por la vía marítima.

Cabe recordar que reabrir y garantizar el "paso seguro" por el estrecho era el punto principal del acuerdo que EEUU e Irán alcanzaron en la madrugada del miércoles, por mediación de Pakistán. "Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo", ha advertido el mandatario norteamericano a través de su perfil en la red Truth Social.