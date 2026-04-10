El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha fulminado la presencia de España en el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) de Kiryat Gat, el corazón logístico para la reconstrucción y ayuda en la Franja de Gaza. La razón esgrimida por el Ejecutivo hebreo no deja lugar a dudas: la "obsesión antiisraelí" del gabinete de Pedro Sánchez y el "grave perjuicio" que sus constantes ataques suponen para los intereses de Israel y sus aliados, incluidos los EEUU "incluso durante la guerra contra Irán".

La decisión, fraguada al más alto nivel por el primer ministro Benjamín Netanyahu y su titular de Exteriores, Gideon Saar, supone una humillación diplomática sin precedentes para España. Según el comunicado oficial de Israel, la actitud del Gobierno de coalición ha cruzado todas las líneas rojas, afectando incluso a la seguridad estratégica en plena tensión bélica contra Irán. "El sesgo antiisraelí del Gobierno de Sánchez es tan flagrante que le ha impedido actuar de forma constructiva", ha sentenciado Saar.

Mensaje muy duro de Netanyahu

En un mensaje en X, Netanyahu ha arremetido contra el Gobierno de España, al que acusa de difamar a "los soldados de las FDI, los soldados del ejército más moral del mundo". Y por eso he ordenado expulsar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya elegido una y otra vez posicionarse en contra de Israel. Quien ataca al Estado de Israel en lugar de atacar a los regímenes terroristas, quien hace eso, no será nuestro socio en lo que respecta al futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato por ello".

מדינת ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורינו, חיילי צה״ל, חיילי הצבא המוסרי בעולם. ולכן הנחיתי לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף… pic.twitter.com/PpWDcjNdzb — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 10, 2026

El plan de Trump, sin España

El CMCC es la piedra angular del plan de paz diseñado por Donald Trump, establecido en octubre de 2025 para gestionar la posguerra en Gaza cinco días después de que los líderes mundiales firmaran un plan mediado por Estados Unidos, para poner fin definitivamente a la guerra entre Israel y Hamás.

España queda de esta forma vetada totalmente del organismo que coordina a más de 50 países y diversas organizaciones internacionales bajo mando estadounidense.

Israel, por otra parte, ha dejado claro que la administración de Donald Trump fue informada con antelación de esta medida, dejando a Sánchez en una posición de total aislamiento internacional. Jerusalén considera que la retórica de Moncloa coloca a España en una posición de incapacidad constructiva, que hace imposible que colabore de forma leal en la ejecución de la rehabilitación de infraestructuras en la Franja de Gaza y en salvaguardar los intereses de seguridad de Israel.

Centro clave para el plan de paz de Gaza

El centro de Kiryat Gat comenzó a operar el pasado 24 de octubre con un objetivo doble: salvaguardar la seguridad de Israel y canalizar la ayuda humanitaria. Mientras países de todo el mundo se alinean con el plan de paz estadounidense para reconstruir la zona, la política exterior de Sánchez —marcada por sus concesiones al ala más radical de su Gobierno— ha terminado por autoexcluir a España de los grandes foros de decisión en Oriente Medio.

Con este movimiento, Israel deja claro que no permitirá que la ideología del Ejecutivo español interfiera en un mecanismo crítico para la estabilidad de la región, dejando a la diplomacia española en una posición de irrelevancia en la ejecución de los planes de paz para Gaza.