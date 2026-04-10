Pakistán recula tras tachar a Israel de "maldición para la humanidad"

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha eliminado una polémica publicación en sus redes sociales en la que calificaba a Israel como una "maldición para la humanidad". Este gesto se produce en un contexto de extrema fragilidad diplomática, justo cuando Islamabad se prepara para albergar las negociaciones de paz entre las delegaciones de EEUU e Irán.

En su cuenta personal, el alto cargo pakistaní había escrito que "Israel es un mal y una maldición para la humanidad. Mientras se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se está cometiendo un genocidio en el Líbano".

La severidad del mensaje provocó la inmediata queja del Gobierno de Israel, que no tardó en responder a través de la Oficina del primer ministro. Las autoridades israelíes lamentaron el comentario y advirtieron de que "esta declaración no puede tolerarse de ningún gobierno, y menos aún de uno que se proclama árbitro neutral de la paz".

The Prime Minister's Office: Pakistan Defence Minister’s call for Israel’s annihilation is outrageous. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claims to be a neutral arbiter for peace. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2026

Cabe recordar que el Ejecutivo pakistaní había logrado mediar el pasado miércoles una tregua de catorce días entre EEUU e Irán. Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo enormemente cambiante, puesto que las fuerzas de Israel continúan sus operaciones militares en territorio libanés bajo la estricta premisa de que dicho país no forma parte del acuerdo de alto el fuego pactado recientemente.

Una cumbre bilateral en el aire

Esta continuidad de las operaciones ha generado una respuesta tajante por parte de Teherán. Según han informado las agencias Fars y Tasnim, estrechamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria, Irán se niega a participar en los encuentros previstos con la delegación estadounidense hasta que no se detengan por completo las hostilidades en el Líbano.

Las discrepancias sobre el alcance territorial del cese de la violencia han dejado en el aire la cumbre bilateral organizada para este sábado. En este sentido, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y su titular de Exteriores, Ishaq Dar, han puesto en marcha una ofensiva diplomática de emergencia. Su objetivo es salvar el proceso de diálogo y afianzar una hoja de ruta compuesta por diez puntos que permita encauzar una resolución definitiva a la contienda en la región.

Curiosamente, la marcha atrás en las redes sociales no ha sido un fenómeno exclusivo del ministro de Defensa de Pakistán. Este mismo jueves, el embajador iraní en territorio pakistaní, Reza Amiri Moghadam, también retiró un anuncio oficial en el que confirmaba el inminente aterrizaje de su equipo negociador en la capital. La delegación diplomática iraní aún no ha aclarado si el viaje de los negociadores sigue en pie o ha sido pospuesto.