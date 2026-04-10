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Oriente Medio

Trump advierte a Irán sobre los cobros a petroleros en el estrecho de Ormuz: "Más les vale que no lo estén haciendo"

El presidente estadounidense reclama al régimen que deje de hacerlo "ahora mismo", en caso de que las informaciones sobre el peaje sean ciertas.

El presidente estadounidense reclama al régimen que deje de hacerlo "ahora mismo", en caso de que las informaciones sobre el peaje sean ciertas.
Grupo de barcos cruzando por el estrecho de Ormuz. | EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha instado a Irán a abandonar "ahora mismo" cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, como indican algunas informaciones que no están confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por la vía marítima.

Cabe recordar que reabrir y garantizar el "paso seguro" por el estrecho era el punto principal del acuerdo que EEUU e Irán alcanzaron en la madrugada del miércoles, por mediación de Pakistán. "Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo", ha advertido el mandatario norteamericano a través de su perfil en la red Truth Social.

Esta advertencia se suma a las que el presidente estadounidense lanzara este jueves a raíz de la controversia por el plan de 10 puntos que el régimen de los ayatolás ha difundido como si Trump hubiera aceptado cada uno de los elementos de su "lista de deseos", en palabras de la Casa Blanca.

El mandatario no confía en que Irán cumpla con los mínimos pactados para el alto el fuego de dos semanas con el objetivo de profundizar en las negociaciones de un acuerdo definitivo, que comienzan este viernes en Islamabad, y mantiene desplegadas sus fuerzas militares en la zona. Si Irán rompe el acuerdo, lanzará una ofensiva "más grande, mejor y más fuerte que nunca".

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Crítica al diario WST

En otro mensaje en la mencionada red social, Trump ha asegurado que gracias a él "Irán nunca tendrá un arma nuclear" y ha vaticinado que "muy pronto" el petróleo "empezará a fluir con o sin la ayuda" de Teherán. "The Wall Street Journal, como de costumbre, acabará tragándose sus propias palabras", ha advertido al periódico estadounidense, que calificó de "prematura" su declaración de victoria en la guerra de Irán.

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