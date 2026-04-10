Trump advierte a Irán sobre los cobros a petroleros en el estrecho de Ormuz: "Más les vale que no lo estén haciendo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha instado a Irán a abandonar "ahora mismo" cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, como indican algunas informaciones que no están confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por la vía marítima.

El presidente Trump hace una fuerte advertencia al régimen de Irán: "Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros que pasan por el Estrecho de Ormuz — ¡Más les vale que no sea así y, si lo están haciendo, más les vale que paren ahora!".🇺🇸🇮🇷 pic.twitter.com/W9EoxrzuQY — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 10, 2026

Cabe recordar que reabrir y garantizar el "paso seguro" por el estrecho era el punto principal del acuerdo que EEUU e Irán alcanzaron en la madrugada del miércoles, por mediación de Pakistán. "Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo", ha advertido el mandatario norteamericano a través de su perfil en la red Truth Social.

Esta advertencia se suma a las que el presidente estadounidense lanzara este jueves a raíz de la controversia por el plan de 10 puntos que el régimen de los ayatolás ha difundido como si Trump hubiera aceptado cada uno de los elementos de su "lista de deseos", en palabras de la Casa Blanca.

PRESS SEC: I would strongly advise the media against running with narratives that have no basis in fact. President Trump would NEVER accept an Iranian wish list as a deal. He will only make a deal that serves in the best interests of the American people 🇺🇸 pic.twitter.com/C03CycksXw — Department of State (@StateDept) April 8, 2026

El mandatario no confía en que Irán cumpla con los mínimos pactados para el alto el fuego de dos semanas con el objetivo de profundizar en las negociaciones de un acuerdo definitivo, que comienzan este viernes en Islamabad, y mantiene desplegadas sus fuerzas militares en la zona. Si Irán rompe el acuerdo, lanzará una ofensiva "más grande, mejor y más fuerte que nunca".

Crítica al diario WST

En otro mensaje en la mencionada red social, Trump ha asegurado que gracias a él "Irán nunca tendrá un arma nuclear" y ha vaticinado que "muy pronto" el petróleo "empezará a fluir con o sin la ayuda" de Teherán. "The Wall Street Journal, como de costumbre, acabará tragándose sus propias palabras", ha advertido al periódico estadounidense, que calificó de "prematura" su declaración de victoria en la guerra de Irán.