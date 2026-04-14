EEUU exige a Irán que suspenda su programa nuclear durante 20 años para alcanzar un acuerdo

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, se levantó el domingo de la mesa de negociaciones tras 21 horas de conversaciones con Irán en Islamabad sin alcanzar un acuerdo. La oferta del país del golfo Pérsico era insuficiente. Según informa el diario norteamericano The New York Times, que cita a funcionarios iraníes y estadounidenses como fuentes, el régimen de los ayatolás se mostró dispuesto a suspender su programa de enriquecimiento de uranio durante cinco años, pero la Administración Trump insistió en que el periodo debía ser de al menos 20 años.

"Esto permitiría a los iraníes alegar que no habían renunciado definitivamente a su derecho, en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, a producir su propio combustible nuclear", señala el periódico estadounidense. Pero Irán lo rechazó y EEUU no estaba dispuesto a aceptar una oferta que era "muy similar" a la que presentó en febrero durante las negociaciones fallidas de Ginebra, que –cabe recordar– desembocaron en la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás lanzada el 28 de febrero. Y, entre tanto, surgió el conflicto con el estrecho de Ormuz.

¿Hay posibilidad de acuerdo?

Hay varios asuntos que dificultan la posibilidad de que se concrete un pacto de paz definitivo, además del libre tránsito por la citada vía marítima. Uno de ellos es el apoyo de Irán a grupos terroristas como Hamás y Hezbolá. No obstante, el NYT asegura que "la negativa de Irán a abandonar sus ambiciones nucleares, desmantelar su enorme infraestructura atómica y exportar sus reservas de combustible siempre ha sido el punto central de la disputa".

.@VP: "I 100% agree with @POTUS on the fact that Iran can't have a nuclear weapon... If they're willing to engage in economic terrorism on the entire world, what would it mean — what leverage would they have — if they had a nuclear bomb in Tehran?" pic.twitter.com/MwpVDpEob9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026

El diario interpreta la disposición de ambas partes a debatir sobre un plazo de suspensión de la actividad nuclear que fuese aceptable como que "podría haber margen para un acuerdo". De hecho, apunta que este lunes surgieron "indicios de que los negociadores podrían reunirse de nuevo en los próximos días". Aunque desde la Casa Blanca han asegurado que no hay fecha para nuevos contactos, también han reconocido que están considerando "otra ronda de negociaciones presenciales".

Obama cedió demasiado

Lo que la Administración Trump tendría claro es que no quieren repetir errores del pasado. El presidente estadounidense y sus asesores consideran que "existe el riesgo de que cualquier acuerdo que surja se parezca al acuerdo nuclear de 2015" del que el mandatario norteamericano se retiró tres años después.

"Un acuerdo horrible y unilateral que nunca, jamás debería haberse firmado", aseveró Trump. Obama entró por el aro de permitir a los iraníes aumentar gradualmente sus actividades de enriquecimiento hasta 2030 y, lo que es peor, que en esa fecha expiraran todas las restricciones.

El acuerdo no implicaba una suspensión total de la actividad nuclear, que es lo que querría conseguir Trump. Al menos durante unos años. El propio Vance afirmó que Irán había mostrado cierta flexibilidad, pero "no cedió lo suficiente". Está por ver si terminará haciéndolo. "La pelota está en el tejado de Irán", ha dicho este lunes a Fox News el vicepresidente.