El ridículo entusiasmo de la izquierda española por la victoria de Magyar, al que en España tacharían de facha

La reacción de la izquierda española ante la derrota sin paliativos de Viktor Orbán en Hungría ha estado marcada por un entusiasmo desmedido y, en gran medida, inexplicable. Y no solo por parte de Pedro Sánchez, sino también por parte de la ultraizquierda de Sumar, que han acogido la victoria de Peter Magyar como si se tratara del éxito de uno de sus propios líderes, celebrando lo que consideran el fin de una era. Esta euforia responde única y exclusivamente al deseo de ver derrotado al actual primer ministro Viktor Orbán, sin analizar realmente las propuesta ni la ideología de Magyar.

Sin embargo, la realidad es que este júbilo de la izquierda choca de frente con los datos objetivos y el programa de gobierno del nuevo líder. Magyar no pertenece al espectro ideológico de la socialdemocracia ni del liberalismo progresista. Al contrario, sus convicciones políticas son profundamente conservadoras y mantienen una clara continuidad con las políticas aplicadas durante la última década en el país centroeuropeo. De hecho, pertenecía al Fidesz de Orbán hasta hace apenas dos años.

El entusiasmo de la izquierda revela hasta qué punto su rechazo a una figura política concreta pesa más que el análisis riguroso de las ideas. En realidad, y si se hiciese una comparación, lo más parecido a la victoria de Magyar en Hungría hubiera sido una victoria de un hipotético partido de Iván Espinosa de los Monteros sobre Santiago Abascal en España.

Evidentemente, la Unión Europea ha respirado aliviada con la derrota de Orbán, el caballo de Troya de Putin y el aliado de Trump, más interesados en poner palos en la construcción europea y en debilitarla que en que el proyecto de la UE salga adelante. Pero una cosa es respirar aliviados y otra el llamativo entusiasmo mostrado por Pedro Sánchez o Yolanda Díaz por la victoria de Magyar.

Pedro Sánchez se apresuró a felicitar al nuevo primer ministro húngaro en la red social X considerando que, con un líder como Magyar, bastante parecido a, pongamos, Isabel Díaz Ayuso, "ganan Europa y los valores europeos".

Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026

Pero si alguien ha pecado por excesiva ha sido Yolanda Díaz. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda de España ha mostrado un desmedido entusiasmo, especialmente a través de Bluesky, por la derrota de Viktor Orbán, "referente de toda la internacional del odio" y ha utilizado el resultado como prueba de que las fuerzas de derecha radical no son invencibles, afirmando: "Se les puede parar. Les vamos a ganar", ha dicho emocionada, obviando que quien les ha ganado es un partido conservador, el Tisza, integrado en el Partido Popular Europeo. Para Yolanda Díaz, la victoria de Magyar no es solo una derrota de Orbán, sino de sus aliados internacionales: Trump, Putin y Vox, la "sucursal" de esta internacional de odio en España.

Y aunque es cierto que los votantes de izquierda, ante el empuje de Tisza, agruparon su voto en torno a Magyar —que canibalizó su base electoral— como veremos su victoria no debería entusiasmar de esa manera a Yolanda Díaz, una política que aquí en España equipara una y otra vez al PP con Vox, como si fuesen el mismo partido, y los califica de fachas y herederos del franquismo. Y eso el día que está de buen humor.

En realidad, Yolanda Díaz, y la izquierda en general tienen muy poco por lo que sacar pecho de la victoria de Magyar en Hungría: la izquierda tradicional húngara (como el Partido Socialista-MSZP) llegó a los comicios en un estado completamente comatoso y en clara descomposición. Es la derecha moderada y europeísta la que ha frenado a la extrema derecha. Apuntarse esa medalla demuestra la necesidad que tiene Díaz de apuntarse "algo", sea lo que sea. Querer verlo como un mal menor necesario es de una hipocresía sideral.

Sintonía ideológica de Magyar y Orbán

Porque además, aunque su carácter democrático y su europeísmo, además de su lucha contra la corrupción generalizada del Fidesz en Hungría son elementos a tener en cuenta como valores diferenciadores de Magyar frente a Orbán, en su concepción sobre la sociedad y la familia, y en otros aspectos de su política, existe una evidente sintonía ideológica. Lo que explica aún menos el entusiasmo de la izquierda patria por Magyar.

Magyar defiende a ultranza los valores familiares tradicionales y rechaza la ideología de género. El nuevo mandatario ha dejado claro que no permitirá injerencias externas que busquen alterar la identidad cultural de su nación, una postura que el progresismo suele tachar de reaccionaria cuando la pronunciaba su antecesor.

El control de las fronteras y la política migratoria representan otro de los grandes ejes de continuidad entre Magyar y Orbán. Lejos de adoptar el enfoque de puertas abiertas que promueven desde la izquierda española, Magyar es un firme defensor de la restricción frente a la inmigración ilegal. Su programa se opone frontalmente al sistema de cuotas obligatorias de refugiados garantizando que el país mantendrá su soberanía para decidir quién cruza sus fronteras. En esto parece que va a chocar frontalmente con la regularización que defiende y tiene puesta en marcha el Ejecutivo español que, por otra parte, tampoco cuenta con el apoyo europeo.

Finalmente, en el ámbito de la política exterior y el conflicto en Ucrania, el nuevo dirigente hace gala de un acentuado pragmatismo. Magyar prometió que no aplicaría el veto de Orbán al préstamo de 90.000 millones de la Unión Europea a Ucrania, básico en su guerra contra Rusia, pero se opone al envío indiscriminado de armamento a Kiev y apoya una resolución diplomática rápida. Por otra parte, Magyar descarta apoyar, por ahora, el ingreso de Ucrania en la Unión Europea —"es totalmente impensable que la UE admita a un país en guerra"—.