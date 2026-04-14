Un pequeño grupo de petroleros cruza el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de EEUU

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10 a.m. ET, de acuerdo con la proclamación del presidente", comunicó el pasado domingo la Administración Trump.

"Se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y áreas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán", añadía el texto acerca de los términos por los que se rige la restricción al tránsito impuesta por el mandatario norteamericano.

Lo hizo después de que salieran a la luz los peajes que el régimen de los ayatolás estaba cobrando a los buques que pasaban por la ruta marítima –pese a que su reapertura total era condición indispensable para el alto el fuego acordado la semana anterior– y el fracaso de las conversaciones mantenidas por las delegaciones de ambos países en Islamabad.

En cualquier caso, el bloqueo estadounidense sólo afecta a embarcaciones que tienen Irán como punto de origen o destino. De hecho, al menos tres petroleros vinculados al régimen de los ayatolás, e incluso sancionados por Estados Unidos por ese motivo, habrían pasado por el estrecho desde la puesta en marcha de esta medida de presión contra lo que queda del Gobierno iraní.

"Como demostró el presidente de Estados Unidos, ambos pueden jugar a ese juego", ha dicho este lunes J.D. Vance en una entrevista concedida a la cadena Fox News. En opinión del vicepresidente norteamericano, el bloqueo que previamente decretaron los iraníes fue "un acto de terrorismo económico contra el mundo entero". "Han amenazado a cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz", ha argumentado.

VICE PRESIDENT VANCE slams Iran's "economic terrorism" against the entire world: "The only thing the Iranians have been able to do, they haven't of course beaten us militarily, they've had their military been decimated. They haven't been able to prosecute the case when it comes… pic.twitter.com/BfJJMS3K5J — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

Los tres primeros buques

Así lo reflejan los datos de transporte marítimo recogidos por la agencia Reuters. El último, según LSEG, ha sido el buque cisterna de alcance medio Peace Gulf, que suele cargar nafta iraní y se dirige al puerto de Hamriyah en Emiratos Árabes Unidos con bandera panameña. Antes que él, otras dos embarcaciones fueron autorizadas a cruzar el estrecho por Estados Unidos.

La primera habría sido el petrolero chino Rich Starry, a tenor de los datos de LSEG y Kpler. Tanto el buque cisterna como su propietario, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, fueron sancionados por Estados Unidos por sus negocios con el régimen iraní. Le siguió el Murlikishan, que se dirige a Irak para cargar fueloil el 16 de abril, informa la compañía de análisis de datos propietaria de MarineTraffic.