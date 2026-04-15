Pezeshkian entró en pánico cuando la delegación iraní volvió con las manos vacías: "Necesito dinero"

Las negociaciones del pasado fin de semana con el vicepresidente de EEUU —JD Vance— en Islamabad no fueron como esperaba el presidente iraní. Tanto es así que entró en pánico cuando se reunió con la delegación de su país a su regreso de Pakistán y constató que sus emisarios volvían con las manos vacías. Masud Pezeshkian se puso muy "nervioso", ha asegurado el periodista Dror Balazada de Channel 14. "Necesito dinero", les espetó.

🚨 BREAKING - PRESIDENT OF IRAN IN PANIC MODE Islamic Republic President Pezeshkian almost had a nervous breakdown when the Iranian delegation returned from the Islamabad negotiations with @VP JD Vance empty-handed, and President Trump (@realDonaldTrump) decided to blockade the… pic.twitter.com/LvWb4e8zkU — C14 News Israel | EN (@c14israel) April 14, 2026

Fuentes cercanas a Pezeshkian han informado al reportero del canal de noticias israelí de que el dirigente del régimen de los ayatolás reprochó a la delegación iraní que "volviera sin un acuerdo o alguna cosa relacionada con él" de su encuentro con Vance. "Estaba enloquecido y furioso con ellos", ha exclamado el periodista. "Mis fuentes aseguran que empezó a gritar, estaba loco y despotricando contra la gente", ha añadido.

"Nuestra economía ya estaba a unas semanas del colapso total", asegura que dijo el presidente iraní a los negociadores que envió a Pakistán. "Ahora que ellos, los estadounidenses, están cortando nuestra casi única fuente de ingresos, no sé de dónde sacaremos el dinero para pagar los salarios", les habría reconocido. "Esta brecha en el liderazgo es profunda", ha indicado Balazada, "parece que sólo un acuerdo puede salvar la situación".

Nueva amenaza de Irán

Entretanto, el régimen de los ayatolás lidia como puede con el bloqueo impuesto por la Administración Trump en el estrecho de Ormuz a las embarcaciones que entran o salen de puertos iraníes. Una medida de presión que habría puesto al país del golfo Pérsico contra las cuerdas. Tanto es así que este mismo miércoles ha lanzado una nueva amenaza para intentar disuadir a Trump de mantener sus restricciones en esta importante ruta comercial.

Si EEUU continúa con su "acción ilegal", Irán no permitirá "ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo", ha advertido el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya —el general de división Alí Abdolahi—, según informa la agencia de noticias local Tasnim. Cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo, ha añadido, supondría en la práctica una violación del alto el fuego acordado el miércoles pasado.

El bloqueo de EEUU

El Comando Central de Estados Unidos ha anunciado este martes que "se ha implementado completamente un bloqueo de los puertos iraníes mientras las fuerzas estadounidenses mantienen la superioridad marítima en Oriente Medio", deteniendo por tanto las operaciones comerciales del régimen por vía marítima.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

El almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central de Estados Unidos, ha explicado a través de la red social X que "se estima que el 90% de la economía de Irán se basa en el comercio internacional por mar" y "las fuerzas estadounidenses lo han detenido por completo". Por lo que la medida estaría asfixiando económicamente al régimen.