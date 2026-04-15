Rubio acaba con la vida de privilegio de la familia de la portavoz del régimen iraní 'María la Gritona' en EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comunicó el pasado 11 de abril que el ICE había detenido en Los Ángeles (California) a Eissa Seyed Hashemi, el hijo de la política iraní que ejerció de portavoz del régimen de los ayatolás durante la llamada 'crisis de los rehenes' en 1979, que tuvo lugar entre el 4 de noviembre de 1979 y el 20 de enero de 1981. Es decir, los 444 días que el grupo de terroristas islamistas que irrumpió en la embajada de EEUU en Teherán tuvo retenidos a más de 50 rehenes estadounidenses.

Eissa Hashemi has been living in Los Angeles on a visa since 2014. His mother is "Screaming Mary" aka Moussameh Ebtekar, spokeswoman for the Islamists who kidnapped 52 American diplomats during the 1979 U.S. Hostage Crisis and former Vice President of the Islamic Regime. His… pic.twitter.com/kvVJ6bputb — The Persian Jewess (@persianjewess) January 21, 2026

La mujer –Masoumeh Ebtekar– fue apodada como 'Screaming Mary' (María la Gritona) por los medios estadounidenses, debido a la vehemencia con la transmitía el mensaje del régimen iraní en inglés, y posteriormente ocupó cargos de relevancia dentro su estructura, como el de vicepresidenta de Asuntos para la Mujer y la Familia durante el gobierno del presidente Hassan Rouhani (2017-2021). Entre otras cosas, siempre ha defendido el uso del hiyab para las mujeres de Irán y ha criticado a la sociedad estadounidense.

This is Masoumeh Ebtekar, the 1979 U.S. Embassy hostage-taker spokeswoman, once ready to "shoot American hostages in the head, here she responded to my investigation into her son’s luxury life in Los Angeles. She laughs, nervously and claims her son is "just another student"… pic.twitter.com/BGtOyliR5Z — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) April 11, 2026

Sin embargo, su hijo Seyed Hashemi vivía desde hace más de una década en una lujosa vivienda de la ciudad californiana junto a su nuera, Maryam Tahmasebi, y a su nieto, Seyed Mobin Hashemi. Hasta que fue deportado, era profesor asociado en la Escuela de Psicología Profesional de Chicago en Los Ángeles. Según ha explicado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la Administración Obama les concedió las visas para ingresar en Estados Unidos en 2014 y la green card en 2016.

Masoumeh Ebtekar - also known as "Screaming Mary" - was the spokeswoman for the Islamic terrorists who stormed the U.S. Embassy in Tehran in 1979 and held 52 Americans hostage for 444 days - subjecting them to beatings, starvation, and mock executions. In 2014, the Obama… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 11, 2026

Pero Rubio revocó sus permisos de residencia permanentes, poniendo fin a a su vida a todo lujo en EEUU. "Su familia nunca debería haber sido autorizada a beneficiarse del extraordinario privilegio de vivir en nuestro país", señaló el secretario de Estado estadounidense. "América nunca puede convertirse en hogar para terroristas antiamericanos o sus familias —y bajo la Administración Trump, nunca lo será", aseveró. Para Seguridad Nacional, representaban "una clara amenaza".

¿Quién es 'María la Gritona'?

"Ebtekar fue tristemente célebre por su papel como principal propagandista de los islamistas violentos que perpetraron la crisis de los rehenes en Irán", explica el departamento de Rubio en el comunicado en el que detalla la revocación de las tarjetas de residencia permanente de estos los tres ciudadanos extranjeros vinculados al régimen iraní.

La mujer, recoge el texto, elaboró una estrategia ​​para mostrar "falsamente" el trato humano a los rehenes. Entre otras cosas, organizó "entrevistas preparadas en las que se presionaba a los estadounidenses para que describieran su trato en términos positivos, incluso mientras estaban recluidos en aislamiento, con los ojos vendados y hambrientos, y sometidos a terror físico y psicológico, incluyendo palizas y simulacros de ejecución".

Otras deportaciones de iraníes

La deportación de los familiares de 'Screaming Mary' se suma a la de los allegados de otras figuras relevantes del régimen iraní, como la sobrina del fallecido general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani –eliminado en 2020 por orden de Donald Trump, que lo definió como "el terrorista número uno del mundo"– y su hija, que también "vivían lujosamente" en Los Ángeles, alejadas de las estrictas reglas de vestimenta y comportamiento de los ayatolás, y disfrutando de actividades que en su país tiene prohibidas.

El Departamento de Estado –que también retiró el permiso de residencia a la hija de Alí Lariyani y de su esposo, que ya no se encuentran en EEUU y tienen prohibida la entrada al país– señaló a Soleimani Afshar como "una ferviente defensora del régimen totalitario y terrorista de Irán". La sobrina del general –de 47 años– "difundió propaganda" a favor de los ayatolás durante su estancia en Estados Unidos pese a que "llevaba una vida de lujo en Los Ángeles, como demuestran sus frecuentes publicaciones en su cuenta de Instagram", indicaba el comunicado.