Trump anuncia una tregua de 10 días entre Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la entrada en vigor de una tregua de diez días entre Israel y Líbano a partir de la medianoche de este viernes, fruto de los contactos mantenidos en las últimas horas con ambos países, según informa Europa Press.

El propio Trump ha explicado que el entendimiento se alcanzó tras hablar directamente con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Justo he tenido unas conversaciones excelentes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu", aseguró, remarcando que el objetivo del pacto es "alcanzar la paz".

De acuerdo con el calendario detallado por el mandatario, el cese de hostilidades arrancará este jueves a las 17:00 en la costa este de Estados Unidos, lo que equivale a las 00:00 del viernes en territorio israelí y libanés.

Reunión inédita en Washington

El anuncio llega después de un movimiento diplomático poco habitual: delegaciones de ambos países coincidieron el martes en Washington, en lo que Trump subrayó como el primer encuentro de este tipo en 34 años. En esas conversaciones participó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Además, el presidente estadounidense señaló que ha encargado al vicepresidente, JD Vance, así como al propio Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, que continúen trabajando con las dos partes para avanzar hacia "una paz duradera".

Trump concluyó su mensaje con una valoración de su implicación en conflictos internacionales y reivindicó su papel en este proceso. "Ha sido un honor resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima", afirmó.