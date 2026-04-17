Irán cede y reabre Ormuz mientras Trump saca pecho: la zona está "lista para el tránsito total"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este viernes la reapertura "completa" del estrecho de Ormuz para la navegación comercial. La medida, según ha confirmado el propio régimen de Teherán, estará supeditada a la vigencia del alto el fuego pactado con Estados Unidos en el marco del conflicto en el Líbano.

"Se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado Araqchi a través de sus redes sociales. No obstante, Irán mantiene su control burocrático sobre la zona, advirtiendo que los navíos deberán seguir una ruta "coordinada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

Trump saca pecho

La respuesta de la Casa Blanca no se ha hecho esperar. El presidente Donald Trump ha celebrado la noticia asegurando que la zona está "lista para el tránsito total". El mandatario estadounidense pone fin así a un mes de bloqueo asfixiante en una de las arterias energéticas más importantes del mundo.

Cabe recordar que la situación llegó a un punto crítico el pasado fin de semana, cuando Trump ordenó un cierre perimetral de la zona. Esta medida fue una respuesta directa a los intentos de Irán de cobrar "peajes" selectivos a buques de países aliados, una maniobra que Washington calificó de inaceptable.

Según el Mando Central del Ejército de EEUU (CENTCOM), hasta 19 buques comerciales tuvieron que dar media vuelta en los últimos días ante la firme presencia de la Marina norteamericana, que impidió cualquier movimiento no autorizado por parte de Teherán.

El factor Líbano

El desbloqueo de Ormuz no es un hecho aislado, sino una pieza más del complejo puzle diplomático en la región. Irán había condicionado la libertad de navegación a que Israel cesara sus operaciones militares contra las milicias chiíes de Hezbolá.

Con la entrada en vigor del alto el fuego, el régimen de los ayatolás se ha visto obligado a levantar un bloqueo que amenazaba con estrangular el comercio mundial de crudo, pero que también estaba chocando frontalmente con la estrategia de "presión máxima" retomada por la administración Trump.