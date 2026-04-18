Irán desafía a Occidente: reabre su espacio aéreo pero amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz

La tensa calma que vive Oriente Medio tras el alto el fuego del pasado 8 de abril se mueve en un equilibrio extremadamente frágil. Este sábado, Irán ha anunciado la reapertura parcial de su espacio aéreo, cerrado a cal y canto durante las últimas siete semanas por el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, lo que podría parecer un gesto de normalización ha venido acompañado de una amenaza directa al comercio global: Teherán advierte que el estrecho de Ormuz dejará de ser una vía libre si Washington mantiene el bloqueo sobre sus puertos.

Según ha informado la Aviación Civil iraní a través de la agencia Tasnim, los aeropuertos y el espacio aéreo han comenzado a operar desde las 07:00 de la mañana (hora local). No obstante, se trata de una apertura restringida y "gradual". Por el momento, los vuelos internacionales solo tienen permitido sobrevolar las rutas situadas en el este del país.

Esta decisión se produce tras 39 días de intensos bombardeos por parte de la coalición israelí-estadounidense que comenzaron el pasado 28 de febrero. El comité de coordinación civil-militar de la República Islámica ha supeditado la reanudación total de las operaciones a la "preparación técnica" de sus infraestructuras, gravemente castigadas durante el conflicto.

El chantaje de Ormuz

La cara más agresiva del régimen la ha mostrado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. En un mensaje cargado de hostilidad en la red social X, Qalibaf ha dejado claro que Irán pretende utilizar su posición geográfica como arma de negociación ante el fin del alto el fuego, previsto para el próximo miércoles. "Con la continuación del bloqueo estadounidense, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", sentenció el dirigente.

Qalibaf fue más allá al asegurar que el tránsito por este punto estratégico —por donde pasa el 20% del petróleo mundial— deberá realizarse bajo "autorización de Irán" y por rutas específicamente designadas por Teherán. Esta postura choca frontalmente con la libertad de navegación internacional y contradice las recientes palabras de Donald Trump.

El presidente estadounidense aseguró recientemente en un mitin en Arizona que el estrecho está "completamente abierto" y llegó a plantear, con su habitual estilo directo, la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido con excavadoras en colaboración con las autoridades locales.

La respuesta de Qalibaf no se hizo esperar, acusando a Trump de lanzar "siete mentiras en una hora". El portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha reforzado esta línea dura al denunciar que el bloqueo naval de EEUU viola los términos de la tregua, advirtiendo que Irán "adoptará las medidas necesarias" si la situación no cambia antes de que expire el plazo el próximo miércoles.