Un militar francés perteneciente a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) ha muerto y otros tres han resultado heridos este sábado tras un ataque directo en la localidad de Ghanduriyé.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha comparecido para confirmar la identidad del fallecido: el sargento mayor Florian Montorio, miembro del prestigioso 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban. Según el mandatario, el ataque se produjo de forma deliberada contra el contingente internacional.

Lejos de la habitual ambigüedad diplomática de la ONU, Macron ha apuntado directamente hacia la milicia chií respaldada por Irán: "Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque", ha sentenciado el presidente galo.

Ante la gravedad de los hechos, Francia ha elevado el tono contra el Gobierno de Beirut. Macron ha "exigido" a las autoridades libanesas que "detengan de inmediato a los responsables" y que asuman su responsabilidad en la seguridad de la zona, una tarea que teóricamente comparten con la Finul pero que, en la práctica, suele verse desbordada por la impunidad del grupo terrorista en el sur del país.

Respecto a los otros tres militares alcanzados por la explosión, el Elíseo ha informado de que ya han sido evacuados con éxito y están recibiendo tratamiento médico.

"La nación expresa su profundo respeto y su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar comprometido con la paz en el Líbano", concluyó Macron a través de sus redes sociales, en un mensaje que busca cerrar filas en torno a sus fuerzas armadas en un momento de máxima volatilidad en la región.