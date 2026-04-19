Irán ve lejos el acuerdo final con EEUU y acusa a la UE de usar el "derecho internacional" de forma "hipócrita"

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las negociaciones con Estados Unidos registran "avances", aunque advirtió que un acuerdo final "continúa lejos", a tres días de que expire el alto el fuego acordado entre las partes. "Hemos llegado a un entendimiento en algunos temas, pero en otros no, y se han planteado nuevas propuestas. Aún estamos lejos de un acuerdo final", declaró Qalibaf en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado.

El dirigente iraní, que encabezó la delegación de su país en las conversaciones celebradas el pasado fin de semana en Islamabad, dijo que aún existen desacuerdos entre Teherán y Washington sobre un par de cuestiones, entre ellas el programa nuclear iraní y la situación del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial. Qalibaf insistió en que Estados Unidos debe "ganarse la confianza" de Irán si quiere avanzar hacia un acuerdo y criticó lo que describió como un enfoque unilateral por parte de Washington en el proceso negociador.

"Nuestra política es avanzar paso a paso. No puede ser que nosotros cumplamos nuestros compromisos y ellos no. Si hay un acuerdo, cada paso que demos nosotros debe ser correspondido por un paso de ellos", sostuvo. En cuanto a la situación en el estrecho de Ormuz, el titular del Parlamento iraní aseveró que el tránsito por ese paso estará restringido por parte de Irán si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval a los puertos iraníes.

"El estrecho de Ormuz es una vía que debe ser utilizada por todos los países y pueblos del mundo. Somos conscientes de ello. No somos como Estados Unidos, que pretende acapararlo todo", dijo Qalibaf, mientras su país mantuvo prácticamente cerrado el paso desde el inicio de la guerra el 28 de febrero hasta el viernes, cuando anunció su reapertura, aunque fue bloqueado de nuevo menos de 24 horas después.

El dirigente iraní subrayó que Teherán no permitirá que Washington "diga que tiene intereses en el estrecho de Ormuz ni que intente intervenir en él", y defendió que su país actúa para garantizar el tránsito conforme a sus propios protocolos. Desde la Casa Blanca, Donald Trump aseveró anoche que no acepta chantajes por parte de Irán con el cierre de Ormuz e indicó que podría no prorrogar el actual cese el fuego, que terminará el próximo miércoles, si no se alcanza un acuerdo de paz. El presidente estadounidense advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse.

El régimen acusa a la UE de hipocresía

Además, Irán acusó este domingo a la Unión Europea de hacer un uso "instrumental" e "hipócrita" del derecho internacional, después de que Bruselas instara a Teherán a mantener abierto "sin condiciones" el estrecho de Ormuz.

"El incumplimiento crónico de Europa de las normas del derecho internacional ha convertido sus sermones sobre el ‘derecho internacional’ en una muestra evidente de hipocresía", denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baqaei, en un mensaje en la red social X. Baqaei pidió a las autoridades europeas que "detengan estos discursos" y denunció lo que calificó como un "incumplimiento crónico" de las normas internacionales por parte de la UE, al considerar que sus llamamientos carecen de credibilidad.

Oh, that 'international law'?! The one that the EU dusts off to lecture others while quietly green-lighting a U.S.-Israeli war of aggression—and looking the other way on atrocities against Iranians?! Spare the sermons; Europe’s chronic failure to practice what it preaches has… https://t.co/Xv26JrZRnO — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 18, 2026

"¿De qué ‘derecho internacional’ están hablando? ¿Se refieren al mismo que permite a la Unión Europea aceptar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos contra los iraníes?", afirmó Baqaei que defendió que, como Estado ribereño del estrecho de Ormuz, Irán tiene derecho a adoptar las medidas necesarias para evitar que ese paso estratégico sea utilizado para llevar a cabo "ataques ilegales" contra su territorio.

Asimismo, sostuvo que el concepto de "libre tránsito" por Ormuz ha quedado desvirtuado tras el uso de bases militares estadounidenses en la zona para operaciones contra Irán, por lo que responsabilizó a Washington de la actual situación. Las críticas de Teherán se producen tras un mensaje previo de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en el que recordaba que, "bajo el derecho internacional, el tránsito por vías marítimas como el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y libre de cargos".

Kallas alertó de que "cualquier esquema de pago por paso establecerá un precedente peligroso para las rutas marítimas globales" y pidió a Irán que renuncie a cualquier plan en esa dirección. Irán volvió a imponer ayer un "control estricto" sobre Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, en respuesta al bloqueo de sus puertos por parte de Estados Unidos. La medida llegó apenas un día después de que Teherán anunciara la reapertura del paso tras 49 días de cierre desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.