Israel califica de "hipócrita" a Sánchez tras pedir a la UE que rompa su acuerdo con Israel

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha respondido con dureza al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que este anunciara su intención de proponer a la Unión Europea la ruptura del Acuerdo de Asociación con Israel. La iniciativa será presentada este martes en Bruselas y ha generado una fuerte reacción por parte del Ejecutivo israelí, que acusa a España de aplicar un "doble rasero" en política exterior.

En un mensaje difundido en la red social X, Saar ha calificado de "hipócrita" la postura del Gobierno español y ja cuestionado su autoridad moral para hablar de derechos humanos. Según el ministro israelí, el Ejecutivo de Sánchez mantiene relaciones con países y regímenes que, a su juicio, también vulneran esos derechos, citando a Turquía bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan o a Venezuela cuando estaba presidida por Nicolás Maduro.

No aceptaremos una lectura hipocrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan, Venezuela de Maduro. Un gobierno quien recibe agradecimientos del régimen brutal de Iran e organizaciones terroristas, y que… https://t.co/2S9yZah3hh pic.twitter.com/5xiwExDOA4 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 19, 2026

Además, el jefe de la diplomacia israelí ha sostenido que se trata de "un gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo", en referencia a las fotos con la cara de Sánchez en misiles que difundió Irán hace un mes.

A pesar de todo, ha subrayado que la crítica no va dirigida a la ciudadanía española, sino a la posición del Ejecutivo, etiquetando al presidente del Gobierno.

La propuesta española en la UE

El anuncio de Sánchez se ha producido durante un acto político del PSOE en Huelva, donde ha defendido que un Estado que incumple el derecho internacional no debería ser socio de la Unión Europea. En esa línea, el Gobierno español planteará en el Consejo de la UE la posibilidad de suspender el acuerdo con Israel, una medida que requeriría unanimidad entre los Estados miembros.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de Irlanda y Eslovenia, que ya habían solicitado a la Alta Representante de la UE para Política Exterior abrir un debate formal sobre el cumplimiento del artículo 2 del acuerdo, que establece el respeto a los derechos humanos como condición esencial.

La Comisión Europea ha recordado que una suspensión del acuerdo no es sencilla, ya que requiere consenso entre los Veintisiete. Por ahora, varios países mantienen posiciones divergentes: mientras algunos apoyan revisar la relación con Israel, otros, como Alemania, han mostrado reservas ante una posible ruptura.

La relación entre España e Israel atraviesa un momento de creciente tensión. En los últimos meses, las discrepancias se han intensificado de la posición del Gobierno español en el conflicto.