Trump anuncia el envío de negociadores a Pakistán y amenaza a Irán con atacar infraestructuras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el envío de una delegación diplomática a Pakistán para intentar reactivar las negociaciones con Irán tras el fracaso del último encuentro. El anuncio llega en un contexto de tensión creciente, con acusaciones cruzadas sobre el incumplimiento del alto el fuego vigente.

Trump comunicó a través de su red social Truth Social que los representantes estadounidenses llegarán a Islamabad el lunes por la noche con el objetivo de retomar el diálogo con las autoridades iraníes. Por el momento, Irán no ha confirmado su participación en esta nueva ronda de conversaciones.

Captura de Truth Social

Nueva negociación en Islamabad

El mandatario estadounidense ha reiterado su disposición a alcanzar un acuerdo, aunque ha condicionado el avance de las conversaciones a lo que considera concesiones por parte de Teherán. Según indicó, la propuesta de Estados Unidos es "muy justa y razonable".

Sin embargo, el anuncio ha ido acompañado de advertencias explícitas. Trump ha asegurado que, en caso de no producirse avances, Estados Unidos podría atacar infraestructuras clave de Irán, mencionando específicamente centrales eléctricas y puentes.

La reunión prevista en Islamabad se produciría tras el intento fallido del pasado fin de semana, que no logró acercar posiciones entre ambas partes.

Acusaciones sobre el alto el fuego

En paralelo, Trump ha acusado este domingo a Irán de incumplir el alto el fuego acordado el pasado 8 de abril. En declaraciones a la cadena ABC, el presidente estadounidense ha afirmado que Teherán ha cometido una "grave violación" al reimponer el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Irán, por su parte, ha sostenido la versión contraria y ha señalado a Estados Unidos como responsable de romper las condiciones pactadas, al considerar que el bloqueo forma parte de su control del perímetro marítimo.

El alto el fuego, cuya vigencia expira este miércoles, se encuentra así en una situación de fragilidad, marcada por la falta de consenso sobre su cumplimiento.

Advertencias de una posible escalada

Trump ha insistido en que su objetivo es alcanzar la paz, aunque ha dejado abierta la posibilidad de una intervención militar. En su intervención en ABC, ha declarado que el acuerdo con Irán "va a ocurrir de una forma u otra, por las buenas o por las malas".

Estas declaraciones refuerzan el tono de presión empleado por la administración estadounidense en los últimos días, en un momento en el que la continuidad del diálogo depende de la respuesta de Irán a la convocatoria en Pakistán.

Mientras tanto, Islamabad se ha convertido en un punto clave para el posible reinicio de las conversaciones. En las últimas horas, las autoridades paquistaníes han desplegado un amplio dispositivo de seguridad ante la posibilidad de que se celebre el encuentro entre ambas delegaciones.

La principal incógnita sigue siendo la postura de Irán, que aún no ha confirmado si acudirá a la cita. La ausencia de una respuesta oficial mantiene en suspenso el futuro inmediato de las negociaciones.