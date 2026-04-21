Donald Trump prorroga el alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta única

Donald Trump, ha anunciado una extensión temporal de la suspensión de hostilidades acordada a principios de abril con la República Islámica. Esta medida se mantendrá en vigor hasta que las autoridades iraníes logren formular un planteamiento claro y concluyan las negociaciones en curso.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas", ha señalado el mandatario a través de sus redes sociales. En su mensaje, el líder republicano ha garantizado que prolongará el cese de las operaciones militares a la espera de que el régimen de los ayatolás "presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

El inquilino de la Casa Blanca ha explicado que esta decisión responde directamente a las gestiones diplomáticas emprendidas por Pakistán. En concreto, Trump ha accedido a la petición formulada por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe de su Ejército, Asim Munir. "Se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", ha afirmado el mandatario, quien no ha dudado en subrayar que el Gobierno de Irán "se encuentra gravemente dividido, lo cual no es de extrañar".

Este anuncio se produce a escasas horas de que expirara el plazo oficial de la tregua inicial, fijado para las 4:50 horas del 22 de abril (las 13:50 horas en la España peninsular y Baleares). Ante la inminencia de esta fecha límite, las autoridades de Islamabad han instado a Teherán a participar activamente en las conversaciones programadas en la capital paquistaní para evitar una escalada bélica mayor en la región.

Mientras tanto, la actividad diplomática en el seno del Gobierno estadounidense es frenética. Estaba previsto que el vicepresidente, JD Vance, pusiera rumbo a Pakistán durante esta misma jornada, pero su desplazamiento se ha pospuesto. Según ha informado la cadena CNN, el retraso se debe a la convocatoria de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca. A este encuentro acudirá previsiblemente el secretario de Estado, Marco Rubio, y coincidirá con el regreso a Washington del enviado especial Steve Witkoff y del yerno del presidente, Jared Kushner.

El proceso de mediación impulsado por Pakistán busca desactivar el grave conflicto desatado a finales de febrero en Oriente Próximo. No obstante, la situación sigue siendo muy delicada debido al aumento de las tensiones navales. El régimen iraní mantiene una estrategia errática en el estratégico estrecho de Ormuz, mientras que Washington se niega a levantar su perímetro de seguridad en la zona y ha llevado a cabo operaciones contra diversos buques cargueros que trataban de burlar el cerco militar establecido por las fuerzas estadounidenses.