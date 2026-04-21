Israel sanciona al soldado que destrozó un crucifijo en Líbano y sustituye la imagen con una nueva

Las imágenes de un soldado de Israel en el Líbano destrozando un crucifijo con un gran martillo han saltado a toda la prensa internacional desde que los propios militares publicasen las fotografías en las redes sociales el pasado domingo.

Sólo 48 horas después la reacción del Ejército de Israel no se ha hecho esperar: en un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) han explicado las circunstancias del hecho y, sobre todo, las primeras consecuencias que ha supuesto para sus autores: tanto el soldado que destrozó la figura de Jesucristo como el que tomó las fotografías han sido apartados de los combates y, además, sufrirán treinta días de arresto.

Además, este mismo martes se ha sustituido la figura vandalizada por una nueva, "en total coordinación con la comunidad local de Debel", la localidad en la que ha tenido lugar el incidente.

A short while ago, in full coordination with the local community of Debel in southern Lebanon, the damaged statue was replaced by IDF troops. The Northern Command worked to coordinate the replacement of the statue from the moment it received the report of the incident. The IDF… pic.twitter.com/nGh1s1iia1 — Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026

La IDF ha expresado también su "profundo pesar" por lo ocurrido y asegura que, "desde el momento en el que llegó la primera información" sobre el hecho ha trabajado para reemplazar la imagen.

¿Qué ocurrió?

El informe de las IDF explica que la investigación desarrollada ha determinado que "durante una actividad de las FDI en la zona de la aldea cristiana de Debel, en el sur del Líbano, el soldado dañó un símbolo religioso cristiano mientras otro soldado fotografiaba el acto", una imagen "que posteriormente fue difundida".

Según el propio ejército israelí ha habido un total de ocho soldados implicados en los hechos: además del soldado que vandalizó el crucifijo y el que tomó las fotografías otros seis contemplaron lo que ocurría "y no actuaron para detener el incidente ni lo reportaron".

Estos soldados no han sido sancionados por el momento, pero sí han sido convocados a "sesiones de esclarecimiento que se celebrarán más adelante", según explica el comunicado. Tras estos interrogatorios "se determinarán medidas" disciplinarias adicionales.

Las IDF aseguran que este comportamiento "se desvió completamente" de las órdenes dadas y también de los "valores" del ejército israelí. Además, explican que las instrucciones a los soldados sobre "la conducta respecto a instituciones y símbolos religiosos" fueron reforzadas "antes de su entrada en las zonas pertinentes" y que "serán reforzadas nuevamente para todas las tropas en la zona" tras el incidente.

Condena "en los términos más enérgicos" de Netanyahu

El comunicado recuerda también que el propio jefe del Estado Mayor condenó el incidente y afirmó que "constituye una conducta inaceptable y un fracaso moral" y que supera el comportamiento que se considera tolerable para los soldados israelíes y no sólo "contradice los valores de las IDF" sino también "la conducta esperada de sus tropas".

El propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha expresado sobre el incidente con un mensaje en su cuenta de X en el que asegura que "al igual que la abrumadora mayoría de los israelíes, me sentí sorprendido y entristecido" al conocer lo ocurrido. Además, ha dicho que condena "este acto en los términos más enérgicos" y ha prometido las medidas disciplinarias que este martes se han hecho públicas.

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region. Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026

Netanyahu también ha recordado que "como Estado judío, Israel valora y defiende los valores de tolerancia y respeto mutuo entre los judíos y los fieles de todas las religiones". Además, explica que "todas las religiones prosperan en nuestro país y consideramos a los miembros de todas las confesiones como iguales en la construcción de nuestra sociedad y de la región".

También ha hecho una referencia a que "mientras que los cristianos están siendo masacrados en Siria y el Líbano por musulmanes, la población cristiana en Israel prospera como en ningún otro lugar de Oriente Medio" y que su país es el único de la región "donde la población cristiana y su nivel de vida están creciendo" y "el único lugar en Oriente Medio que respeta la libertad de culto para todos".

Finalmente, concluye su mensaje expresando "nuestro pesar por el incidente y por cualquier daño que esto haya causado a los creyentes en el Líbano y en todo el mundo".