La Guardia Revolucionaria de Irán tiene a Jamenei como rehén e intenta dar un golpe de Estado, según la Fox

Las negociaciones entre EEUU e Irán están encalladas. Tanto que el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha visto obligado a prorrogar indefinidamente la tregua que acordaron hace dos semanas, en contra de lo que hubiera deseado. Las conversaciones no han avanzado tan rápido como esperaba el mandatario norteamericano. Según ha explicado a través de su red Truth Social, él cree que es así porque el poder se encuentra "gravemente dividido".

Algo que pudimos ver hace unos días con la publicación en redes de mensajes contradictorios sobre la marcha de las negociaciones y la posibilidad de alcanzar un acuerdo publicados por parte de representantes del régimen que podrían estar liderando dos facciones distintas dentro de la cúpula de poder. De un lado, los moderados: partidarios de llegar a un pacto con EEUU y poner fin al otro. Entre ellos, se encontraría el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Del otro, el ala dura: los que prefieren morir a rendirse (aceptar condiciones). Este grupo estaría encabezado por altos mandos de la Guardia Revolucionaria, que estarían entorpeciendo las conversaciones con EEUU desde el principio y –según informa la cadena Fox– tendrían como rehén al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, con el objetivo de tomar el poder del país. Por lo que un golpe de Estado podría estar en marcha.

🚨URGENTE: SEGÚN FOZX NEWS LA GUARDIA IRANÍ ACABA DE TOMAR AL AYATOLÁ LÍDER DE IRÁN COMO REHÉN. Los generales están BLOQUEANDO las conversaciones de paz, reteniendo a sus propios negociadores como REHENES: "NADIE ESTÁ AL MANEJO" … ¡UN GOLPE ESTÁ EN MARCHA!. 🔥 pic.twitter.com/ONwJAdKST3 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 22, 2026

El canal estadounidense incluso afirma que generales de la Guardia Revolucionaria tendrían retenidos a los miembros de la delegación negociadora de Irán para interrumpir las conversaciones con Estados Unidos y dar por concluidas las negociaciones, justo cuando estaba a punto de expirar el acuerdo de alto el fuego que Trump ha decidido extender hasta que se aclare quién manda y cuál es su propuesta definitiva.