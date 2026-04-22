La Guardia Revolucionaria iraní dispara contra un buque mercante en Ormuz

La Agencia de Comercio Marítimo de la Marina británica (UKMTO) ha informado este miércoles de un nuevo incidente armado en el estrecho de Ormuz. Según los datos recogidos por Europa Press, una lancha de la Guardia Revolucionaria de Irán ha abierto fuego contra un buque portacontenedores que navegaba en la zona.

El suceso ha tenido lugar a unas 15 millas náuticas —aproximadamente 27,7 kilómetros— al noreste de Omán, en las inmediaciones de este paso marítimo, que se encuentra nuevamente bloqueado por las autoridades iraníes.

Ataque sin aviso previo

En su comunicado, la UKMTO ha detallado que "el capitán de un buque portacontenedores ha informado que una lancha de la Guardia Revolucionaria iraní se ha acercado al buque sin contactar por VHF (siglas en inglés de radio de muy alta frecuencia) y ha abierto fuego contra él".

A consecuencia del ataque, la embarcación ha sufrido daños de consideración, especialmente en el puente de mando. No obstante, la agencia británica ha precisado que no se han producido incendios ni se han registrado repercusiones medioambientales. Asimismo, ha confirmado que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo.

Incidentes recientes en la zona

Este episodio se suma a otros registrados en los últimos días en el mismo enclave. El pasado sábado, la UKMTO ya alertó de que dos patrulleras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un carguero no identificado en las inmediaciones del estrecho.

Posteriormente, la propia agencia informó de un segundo incidente en esa misma área, consistente en el impacto de un proyectil de origen desconocido contra otro buque mercante, que sufrió daños en parte de los contenedores que transportaba.