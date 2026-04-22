Trump pide la liberación de ocho mujeres condenadas a muerte en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este martes al régimen iraní a liberar a ocho mujeres condenadas a muerte, una medida que, a su juicio, podría allanar el terreno para futuras conversaciones entre ambos países.

Según ha informado la agencia EFE, el mandatario planteó esta exigencia como un gesto inicial de buena voluntad por parte de Teherán. "¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!", afirmó Trump en un mensaje difundido a través de su red social Truth Social, donde también subrayó: "Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres".

"To the Iranian leaders, who will soon be in negotiations with my representatives: I would greatly appreciate the release of these women. I am sure that they will respect the fact that you did so. Please do them no harm! Would be a great start to our negotiations!!!" - President… pic.twitter.com/pxU8xZFvAh — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2026

El origen de la denuncia parte de una publicación en la red social X de un activista proisraelí, que alertaba sobre la inminente ejecución de ocho mujeres en la República Islámica. Dicho contenido, que incluía imágenes pero no identificaba a las afectadas, no ha podido ser verificado de forma independiente hasta el momento.

Trump reivindica la fortaleza de Washington

Pese a ello, Trump ha aprovechado la situación para reforzar su discurso sobre la posición de fuerza de Estados Unidos en un eventual proceso negociador con Irán. En declaraciones a la cadena CNBC, el presidente aseguró que Washington cuenta con ventaja en este escenario: "Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte".