El desminado de Ormuz se alargará hasta seis meses pese a los primeros movimientos de EEUU

El desminado del estrecho de Ormuz no será inmediato y podría prolongarse durante meses, en un contexto de fuerte inestabilidad militar y diplomática entre Estados Unidos e Irán que sigue afectando al comercio energético mundial.

Según informó el diario The Washington Post, el Pentágono calcula que estas operaciones no comenzarán hasta que finalice la guerra y que podrían extenderse hasta seis meses. Tal y como recoge EFE, esta previsión implica que el impacto económico del conflicto podría alargarse hasta finales de año, incluso si ambas partes alcanzaran un acuerdo de paz en el corto plazo.

Preparativos militares en la zona

De forma paralela, Estados Unidos ha empezado a preparar el terreno sobre el terreno. Según Europa Press, el Mando Central (CENTCOM) ha desplegado dos destructores —el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy— que han cruzado el estrecho y han "empezado a generar las condiciones" para el desminado. Su comandante, Brad Cooper, explicó: "Hoy hemos iniciado el proceso para instaurar un nuevo paso y vamos a compartir pronto esta vía segura con la industria marítima para fomentar el libre paso del comercio".

El propio CENTCOM subrayó que el estrecho es un "corredor comercial esencial" y avanzó que en los próximos días se sumarán más medios, incluidos drones submarinos. Según distintas fuentes citadas en las informaciones, Irán habría colocado más de una veintena de minas en la zona, algunas mediante sistemas de control remoto o embarcaciones pequeñas, lo que complica su detección.

Antes del estallido del conflicto, el pasado 28 de febrero, por Ormuz transitaba una parte clave del petróleo y gas exportados a nivel global, especialmente hacia economías asiáticas como Japón o Corea del Sur. En la actualidad, el tráfico marítimo se ha visto alterado por las restricciones impuestas tanto por Teherán como por Washington.

Escalada y contactos

La situación sobre el terreno sigue siendo volátil. En los últimos días se han sucedido anuncios contradictorios sobre la apertura del estrecho, ataques a buques mercantes y episodios de tensión que han obligado a numerosas embarcaciones a modificar su ruta o darse la vuelta. Parte de los barcos que han cruzado la zona lo han hecho siguiendo el itinerario marcado por Irán, que bordea su costa.

En paralelo, continúan los contactos diplomáticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta a retomar las negociaciones con Teherán en Pakistán, mientras que Irán sostiene que solo volverá a la mesa de diálogo cuando se den las "condiciones necesarias y razonables". Entretanto, el control del estrecho y su eventual reapertura plena siguen condicionados tanto por la evolución del conflicto como por la retirada de las minas en la zona.