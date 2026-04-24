Israel y Líbano acuerdan prorrogar tres semanas el alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a última hora de este jueves que Israel y Líbano han acordado extender la tregua durante tres semanas. Lo ha hecho tras mantener un encuentro con representantes de ambos países en la Casa Blanca que ha tachado de "histórico".

"Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá", ha anunciado el mandatario norteamericano a través de su red Truth Social. "¡La reunión ha ido muy bien!", ha resumido.

President Trump posts on TruthSocial: The President of the United States, DONALD J. TRUMP, Vice President of the United States, JD Vance, Secretary of State, Marco Rubio, Ambassador to Israel, Mike Huckabee, and Ambassador to Lebanon, Michel Issa, met today with High Ranking… pic.twitter.com/i1p1adlfMS — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 23, 2026

Por parte de EEUU, también han asistido el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, así como los embajadores en Israel y Líbano –Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente–.

Ahora espera "con interés" recibir próximamente en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Preguntado por un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países en la conferencia de prensa posterior en el Despacho Oval, se ha limitado a decir que "existe una gran posibilidad" pero que "Israel debe defenderse". "Lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente", ha agregado el republicano.

President Trump: 🇺🇸🇮🇱🇱🇧 Israel is going to have to defend itself if they're shot at, and they will. I would never say that they can't. It would be nice if they wouldn't have to bother with that. But if they, if something happens, they're going to have to defend themselves, as… pic.twitter.com/yZvipTQCCD — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 23, 2026

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha destacado que la mediación de Trump ha sido fundamental para que las conversaciones entre ambos países se encauzaran. "Hizo posible esta extensión del alto el fuego", ha aseverado.