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Oriente Medio

Israel y Líbano acuerdan prorrogar tres semanas el alto el fuego

Como ocurriera con la tregua acordada entre ambos países el pasado 16 de abril, lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

LD/Agencias
Como ocurriera con la tregua acordada entre ambos países el pasado 16 de abril, lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Soldados de la División 146 del Ejército de Israel en el sur de Líbano. | EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a última hora de este jueves que Israel y Líbano han acordado extender la tregua durante tres semanas. Lo ha hecho tras mantener un encuentro con representantes de ambos países en la Casa Blanca que ha tachado de "histórico".

"Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá", ha anunciado el mandatario norteamericano a través de su red Truth Social. "¡La reunión ha ido muy bien!", ha resumido.

Por parte de EEUU, también han asistido el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, así como los embajadores en Israel y Líbano –Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente–.

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Ahora espera "con interés" recibir próximamente en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Preguntado por un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países en la conferencia de prensa posterior en el Despacho Oval, se ha limitado a decir que "existe una gran posibilidad" pero que "Israel debe defenderse". "Lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente", ha agregado el republicano.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha destacado que la mediación de Trump ha sido fundamental para que las conversaciones entre ambos países se encauzaran. "Hizo posible esta extensión del alto el fuego", ha aseverado.

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