Netanyahu operado "con éxito" de un "tumor maligno en la próstata" que ocultó para evitar propaganda de Irán

En un mensaje difundido este viernes, el líder israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que ha superado con éxito un cáncer de próstata detectado en una fase temprana, tras someterse a un tratamiento breve que, según sus propias palabras, ha eliminado por completo la lesión.

La noticia médica llega con un retraso deliberado. El propio Netanyahu explicó que pospuso la publicación de su informe médico anual para evitar que coincidiera con el momento más intenso del conflicto en Israel "y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel" explicaba.

"Fue un descubrimiento de forma accidental de un cáncer de próstata en etapa temprana" en diciembre de 2024, cuando, tal y como explica, el mandatario fue intervenido por una hiperplasia prostática benigna. Fue en los controles posteriores cuando los médicos detectaron una "pequeña mancha" de menos de un centímetro que, tras análisis más exhaustivos, se confirmó como un tumor maligno en fase inicial y sin metástasis.

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי. ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל. אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים: 1 - ברוך השם, אני בריא. 2 - אני בכושר גופני מצויין. 3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

Lejos de optar por la vigilancia activa, una alternativa habitual en estos casos, Netanyahu eligió actuar con rapidez. "Cuando me informan a tiempo sobre un posible peligro, quiero tratarlo de inmediato", afirmó contundente.

El tratamiento consistió en varias sesiones de radioterapia focalizada. El propio primer ministro restó dramatismo al proceso: aseguró que acudía a las sesiones, leía y continuaba con su agenda de trabajo. El resultado, según el informe oficial, ha sido "un éxito rotundo", con la desaparición total del tumor.