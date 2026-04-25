Irán rechaza el contacto directo con EEUU pero entrega en Islamabad un documento "exhaustivo"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha entregado en Islamabad al jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las "respuestas" de Teherán a las propuestas trasladadas previamente por Estados Unidos a través de la mediación paquistaní. El intercambio se enmarca en los esfuerzos para consolidar el alto el fuego vigente, aún sin avances hacia un encuentro directo entre las delegaciones iraní y estadounidense.

Araqchi ha mantenido también reuniones en la capital paquistaní con el primer ministro, Shahbaz Sharif, en un encuentro marcado por un gesto de cercanía entre ambos dirigentes, que se han saludado con un abrazo, según un vídeo difundido por el propio ministro iraní en redes sociales.

Durante sus encuentros, el jefe de la diplomacia iraní ha agradecido las "valiosas gestiones" del Gobierno de Pakistán, destacando en particular el papel del general Asim Munir en los esfuerzos para lograr un alto el fuego y avanzar hacia "el final de la guerra", según ha expresado el propio Araqchi.

Por su parte, el jefe del Ejército paquistaní ha subrayado la confianza depositada por Irán en Islamabad y ha reiterado la disposición de su país a continuar con la mediación "hasta que se consiga un resultado", de acuerdo con las declaraciones difundidas por el ministro iraní.

Sin contacto directo con EEUU

Las autoridades iraníes habían confirmado que no tenían previsto reunirse con los representantes de EEUU, el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el asesor para Oriente Próximo Steve Witkoff y el presidente estadounidense ha hecho público momentos más tarde que se anulaba el viaje de la delegación porque "estamos tiempo perdido en viajar y demasiado trabajo".

Trump considera además que hay una "lucha interna tremenda" y "confusión" dentro de la dirigencia iraní. "Nadie sabe quién está al mando. Ni siquiera ellos", ha indicado en su mensaje en redes sociales. "Además, nosotros tenemos todas las cartas. ¡Ellos no tienen ninguna! Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar", ha argumentado.

La visita de Araqchi a Pakistán constituye la primera etapa de una gira regional que incluirá desplazamientos a Omán, mediador en anteriores conversaciones sobre el programa nuclear iraní, y a Rusia, considerado uno de los principales aliados de Teherán.

La radiotelevisión estatal iraní ha señalado que el documento entregado por Araqchi es "exhaustivo" y recoge todas las preocupaciones de Teherán, aunque no ha ofrecido detalles adicionales sobre su contenido.

Según fuentes oficiales iraníes, el contenido de la nota entregada a las autoridades paquistaníes apunta a la continuidad de un modelo de conversaciones indirectas. Este esquema se habría reforzado tras el fracaso de la reunión celebrada los días 11 y 12 de abril, que concluyó sin acuerdo después de más de 20 horas de contactos.

Desde entonces, los intercambios se habrían mantenido de forma indirecta a través de la mediación de Pakistán, con ambas partes ajustando sus posiciones sin romper formalmente el diálogo.

El encuentro de Araqchi in Islamabad ha incluido también reuniones con la cúpula del aparato de seguridad paquistaní, encabezada por el asesor de Seguridad Nacional, Asim Malik, y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi.

Tensión regional y advertencias militares

En paralelo a la actividad diplomática, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, ha advertido a Estados Unidos de que, en caso de mantener lo que ha calificado como "bloqueo con bandidaje y piratería", habrá una respuesta militar iraní.

Zolfaqari ha subrayado que Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz y ha advertido de la capacidad del país para "infligir daños más graves" a sus adversarios si se produce una nueva escalada.

El alto el fuego entre las partes, acordado inicialmente entre el 7 y el 8 de abril, se mantiene sin un calendario definido de finalización, lo que prolonga un escenario de contactos diplomáticos abiertos pero de elevada incertidumbre.