Sobre leyes israelíes infames y sus críticos igualmente infames

La Knesset, parlamento israelí, ha aprobado una ley que merece una condena sin paliativos. Que la pena de muerte se aplique como sentencia por defecto a palestinos de Cisjordania juzgados por tribunales militares y que los colonos israelíes que cometan crímenes equivalentes queden explícitamente excluidos de su ámbito de aplicación, es una aberración jurídica. Una ley que opera sobre distinción étnica de facto, por mucho que no la enuncie formalmente, viola los principios elementales de igualdad ante la ley que definen el liberalismo político.

Pero hay quienes critican esta ley, no tanto para combatirla como para usarla de manera antisionista, es decir, antisemita, haciendo lo que llevan años haciendo, es decir, tomar cada acto del Gobierno de Netanyahu —y son muchos y graves— como demostración de una tesis que traen decidida de antemano, a saber, que Israel es un Estado ilegítimo, que el sionismo es una empresa criminal, y que la existencia misma de Israel constituye un agravio histórico que hay que reparar. Paradójicamente, algo en lo que coinciden los izquierdistas de hoy con los franquistas de ayer —fue con Felipe González que España al fin reconoció a Israel diplomáticamente—. Para estos, la ley de la Knesset no es un error corregible dentro de un sistema democrático sometido a tensiones gravísimas. Es la confirmación de lo que ya defendían, la prueba que faltaba y el argumento definitivo contra Israel en sí.

Pero lo que no cuentan estos antisemitas disfrazados de demócratas ejemplares es que Israel tiene una Corte Suprema que, minutos después de aprobarse la ley, recibió un recurso de la Asociación de Derechos Civiles israelí cuestionando no solo su contenido discriminatorio sino la propia competencia de la Knesset para legislar sobre la población palestina de Cisjordania. Ese recurso no lo interpuso una entidad extranjera ni un organismo internacional. Lo interpuso la sociedad civil israelí, usando las instituciones liberales israelíes, contra una ley aprobada por el gobierno israelí. Eso no es el comportamiento de un Estado totalitario. Es el comportamiento, conflictivo y tenso, de una democracia que se debate consigo misma. Algo incomprensible para los que operan en el reducido marco político español, en el que los dogmas, los tabúes y los prejuicios se hacen pasar por derechos, sentido común y sentido de la justicia.

Israel tiene cuarenta y ocho diputados que votaron contra la ley en la Knesset. Tiene una prensa —Haaretz en primera fila— que la ha destrozado editorialmente. Tiene grupos de derechos humanos como B'Tselem y Yesh Din que llevan décadas documentando con rigor y valentía las violaciones cometidas contra palestinos. Todo eso es Israel también. Ignorarlo constituye una selección interesada de la realidad. En el mejor de los casos, un error; en el peor, una continuación con retórica académica de los libelos de sangre antisemitas.

La ley fue posible porque la extrema derecha de Ben-Gvir la impuso como condición de coalición y la mayoría gobernante la aceptó. Es una mayoría coyuntural, no una voluntad constitutiva del pueblo israelí. El mismo Netanyahu enfrenta un proceso judicial mientras gobierna. Los sistemas liberales producen mayorías que los amenazan. Por eso tienen contrapesos. Por eso existe la Corte Suprema. Lo que diga esa Corte sobre esta ley dirá más sobre el carácter del Estado israelí que cualquier columna de opinión escrita desde la comodidad de la distancia.

Pero hay algo más que señalar sobre quienes aprovechan esta ley para sus propósitos espurios.

Hannah Arendt acuñó la expresión 'banalidad del mal' para describir cómo la monstruosidad puede ejecutarse sin odio activo. Basta la renuncia al pensamiento y la obediencia rutinaria al prejuicio. Resulta perversa su inversión sofística usando la categoría creada para analizar el exterminio del pueblo judío, genocidio, como arma retórica contra el Estado fundado por los supervivientes de ese exterminio. Hay en eso una crueldad intelectual que no necesita intención antisemita para producir efectos antisemitas.

El vaciamiento semántico es un problema serio de nuestro tiempo político. Las palabras pierden precisión, se cargan de función tribal, se convierten en proyectiles antes que en instrumentos de análisis. Quienes aducen que fue planificada la muerte de civiles en la guerra de Gaza, provocada por un ataque terrorista, son un ejemplo paradigmático de dicho vaciamiento semántico. Usar 'democracia liberal' como escudo para eludir toda crítica a Israel sería vaciamiento semántico. Pero también lo es usar cada ley aberrante de la Knesset para colapsar la distinción entre un gobierno y un Estado, entre una mayoría coyuntural y una identidad nacional, entre una política criticable y una legitimidad impugnable.

Israel es una democracia liberal con una ocupación que la problematiza estructuralmente. Pero una democracia liberal con tensiones internas no es lo mismo que un Estado genocida. Y confundir ambas cosas es, precisamente, la banalidad del mal en su versión 'progresistamente correcta'. Que la banalidad del mal sea practicada por aquellos que la denuncian es la versión sofisticada del sabio refrán español sobre ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio.

La ley merece ser recurrida, anulada y olvidada en el archivo de los errores históricos. Lo que no hay que olvidar nunca, y denunciar siempre, es a los antisemitas eternos.