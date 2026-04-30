Albares convoca a la encargada de negocios de Israel para protestar por la detención de la flotilla

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios de Israel por la detención de la flotilla. Fuentes de Exteriores consultadas por Libertad Digital han señalado que "la encargada de negocios de la embajada de Israel en España ha sido convocada urgentemente por el Ministerio de Asuntos Exteriores para trasladarle la más enérgica condena por la detención de la flotilla, en la cual había españoles".

Las mismas fuentes del Ministerio consultadas por este diario aseguran que "la embajada y el consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular, están plenamente operativos y en contacto con los organizadores de la flotilla. El ministro Albares está hablando con homólogos que tienen también nacionales en la flotilla".

30 activistas españoles detenidos en la flotilla

En este sentido, una treintena de españoles se encuentran entre los 175 activistas detenidos por Israel en el mar, cerca de las costas de Grecia, cuando viajaban en dirección a Gaza, según han informado fuentes de la Global Sumud Flotilla.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado a la embajada española en Israel para dar asistencia a los españoles que viajaban en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y que han sido detenidos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

El jueves el Ministerio de Exteriores israelí informó de la detención de unos 175 activistas tras interceptar una veintena de embarcaciones cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja. Según fuentes de la Global Sumud Flotilla, una treintena de los detenidos tienen pasaporte español y, de ellos, una veintena residen en Cataluña.