Israel intercepta la flotilla propalestina Sumud y desvela que la "ayuda médica" son "condones y drogas"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han interceptado este jueves a 15 de las embarcaciones que integran la denominada Flotilla Global Sumud, un grupo de barcos fletados por organizaciones propalestinas que pretendían romper el bloqueo legal sobre la Franja de Gaza para, supuestamente, llevar ayuda humanitaria. Según el rastreador de la propia organización, la operación se habría producido en aguas internacionales, cerca de las costas de Grecia.

Sin embargo, desde la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en X se ha denunciado que el "material médico" encontrado a bordo de la flotilla de maniobra publicitaria son "condones y drogas".

This is the "medical aid" found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Nuevo intento de vulnerar la legalidad

La misión, que zarpó el pasado domingo del puerto italiano de Augusta bajo el pretexto de entregar "ayuda humanitaria", está compuesta por 58 embarcaciones cargadas de activistas. Tras horas de incertidumbre y versiones contradictorias por parte de los organizadores —quienes llegaron a hablar de "secuestros" y "violencia"—, los medios locales y fuentes oficiales han confirmado la neutralización de la avanzadilla de esta flotilla.

Sobre la supuesta violencia ejercida, en otro vídeo publicado en X por la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores se observa cómo los "activistas" de la "flotilla del condón" —como la han bautizado— disfruta de su estancia en los buques israelíes.

Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel. In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels pic.twitter.com/0sz8kDpKLX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha sido tajante al calificar la iniciativa como una maniobra de distracción: "Otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar. Nuestros soldados han actuado con profesionalidad y determinación al enfrentarse a un grupo de agitadores delirantes que solo buscaban llamar la atención".

Maniobras de propaganda

A pesar de que los activistas denuncian "incidentes" con drones y barcos militares a más de 1.000 kilómetros de territorio israelí, la realidad es que estas misiones suelen buscar el enfrentamiento y el foco mediático para alimentar la narrativa del "genocidio" y la "violación del derecho internacional", términos que la organización ha vuelto a emplear de forma sistemática en su último comunicado.

Las interceptaciones se han producido en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla. Parte de las naves han recalculado su ruta tras el encuentro con la Armada israelí, situándose a escasos 25 kilómetros de la costa griega. Los activistas que navegan en la flotilla exigen a los Gobiernos "actuar ahora" para proteger esta misión y "exigir responsabilidades a Israel" por lo que consideran unas "flagrantes violaciones del derecho internacional" y "por el genocidio continuo" en Palestina.

Mientras tanto, las autoridades israelíes mantienen la alerta para evitar que el resto de la flota continúe su rumbo hacia una zona de conflicto donde el control marítimo es vital para impedir el flujo de armamento y suministros a las milicias terroristas de la zona.