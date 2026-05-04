Trump ataca siete lanchas de Irán y amenaza con borrar al país "de la faz de la Tierra"

Donald Trump ha asegurado que las fuerzas estadounidenses han atacado siete lanchas rápidas iraníes en el marco del denominado Proyecto Libertad, una operación que, según la Casa Blanca, busca facilitar la navegación de buques mercantes afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Las declaraciones han sido difundidas a través de sus redes sociales y en una conversación con la cadena Fox News.

En su mensaje, Trump ha afirmado que las fuerzas estadounidenses han "derribado siete pequeñas embarcaciones o, como les gusta llamarlas, lanchas rápidas", añadiendo que se trata de "todo lo que les queda".

El presidente ha enmarcado estas acciones en el contexto de una operación de seguridad marítima en una de las principales rutas energéticas del mundo, donde Estados Unidos sostiene que se han producido incidentes contra buques comerciales.

Según el relato del mandatario, el objetivo del Proyecto Libertad es garantizar el tránsito de mercancías y proteger a los tripulantes en la zona, donde, según ha indicado, estarían afectados alrededor de 20.000 marineros.

Llamamiento a Corea del Sur para sumarse a la operación

En sus declaraciones, Trump ha señalado que Irán habría realizado ataques contra países no implicados, citando el caso de un buque mercante surcoreano.

A partir de este incidente, el presidente estadounidense ha planteado que "quizás es el momento de que Corea del Sur se sume a la misión", sin detallar el alcance o la naturaleza de esa posible participación.

El mensaje se enmarca en los intentos de Washington de ampliar apoyos internacionales a la operación en la región, que la administración estadounidense presenta como una iniciativa de protección del tráfico marítimo.

Advertencias directas a Irán

En su conversación con Fox News, Trump ha advertido de que, en caso de nuevos ataques contra los buques incluidos en el Proyecto Libertad, Irán podría ser "borrado de la faz de la Tierra".

El presidente ha reiterado además que la iniciativa tiene carácter humanitario y está destinada a garantizar la seguridad de los marineros atrapados en la zona del estrecho de Ormuz.

En este contexto, ha subrayado que hasta el momento "no hay ningún otro caso de daños en el Estrecho", según su versión de los hechos.

Presión militar y negociación con Teherán

Trump ha asegurado que la presión ejercida sobre Irán está modificando la posición de las autoridades del país, a las que ha calificado como "mucho más maleables" en el marco de posibles negociaciones.

Según el presidente estadounidense, la estrategia actual combina el bloqueo naval de los puertos iraníes con la disuasión militar, una maniobra que ha definido como "la mejor maniobra militar de la historia".

El inquilino de la Casa Blanca ha planteado dos posibles escenarios para Teherán: un "acuerdo de buena fe" o la "reanudación de las operaciones de combate". Asimismo, ha afirmado que las bases estadounidenses en distintas partes del mundo ya se estarían preparando ante una posible escalada.