EEUU escolta al buque 'Alliance Fairfax' para burlar el bloqueo de Irán en Ormuz

La compañía Maersk ha confirmado este martes la salida con éxito del Alliance Fairfax, un buque de bandera estadounidense que permanecía atrapado en el golfo Pérsico desde el estallido de las hostilidades el pasado mes de febrero. La operación, ejecutada el lunes 4 de mayo, supone un desafío directo a las restricciones impuestas por Irán en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica donde la tensión militar entre Washington y Teherán ha alcanzado niveles críticos tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero.

El plan de seguridad con el Pentágono

El tránsito del carguero, operado por la subsidiaria Farrell Lines, se completó "sin incidentes" según el comunicado oficial de la naviera. La operación fue posible gracias a la coordinación directa entre Maersk Line Limited (MLL) y el Ejército de Estados Unidos, que ofreció protección militar ante la imposibilidad del buque de abandonar la zona por sus propios medios debido a la falta de seguridad.

La compañía ha agradecido la "profesionalidad" del Ejército estadounidense en el desarrollo de un plan de seguridad exhaustivo. Pese al éxito de esta maniobra, Maersk ha advertido de que todavía mantiene otras seis embarcaciones —propias o alquiladas— bloqueadas en aguas del golfo Pérsico, a la espera de condiciones seguras para su navegación.

El 'Proyecto Libertad' de Donald Trump

Esta maniobra se enmarca en la iniciativa denominada Proyecto Libertad, anunciada recientemente por el presidente Donald Trump. El plan busca facilitar la salida de buques comerciales atrapados en la región mediante el despliegue de activos del Mando Central de Estados Unidos (Centcom). Según fuentes militares, el Alliance Fairfax es uno de los dos buques con pabellón estadounidense que han logrado cruzar el estrecho bajo este paraguas de protección en las últimas 24 horas.

Desmentido y amenazas de Teherán

La versión de los hechos ha sido radicalmente cuestionada por la Guardia Revolucionaria de Irán. El cuerpo de élite iraní ha calificado las afirmaciones estadounidenses de "infundadas y completamente falsas", asegurando que ningún buque comercial ha transitado por la zona en las últimas horas sin su coordinación.

Las autoridades iraníes han elevado el tono de sus advertencias, señalando que cualquier movimiento marítimo que contravenga sus principios será respondido con "grave peligro" y la detención por la fuerza de las naves implicadas. Teherán justifica el mantenimiento de su bloqueo como respuesta a la incautación de buques iraníes por parte de EEUU, lo que consideran una violación del alto el fuego temporal que se intentaba negociar con la mediación de Pakistán.