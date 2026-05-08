Cayetana y María Corina alzan la voz contra la barbarie de los ayatolás: "Están asesinando a una Nobel a cámara lenta"

La ingeniera de profesión, periodista, escritora y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2023, Narges Mohammadi, se encuentra en una situación crítica, "entre la vida y la muerte", tras siete días de hospitalización en una unidad de cuidados cardíacos en Irán.

Mohammadi fue arrestada de nuevo el pasado diciembre por la Guardia Revolucionaria iraní y condenada a siete años y medio de prisión en una nueva sentencia contra la activista por "poner en peligro la seguridad nacional" según las autoridades iraníes. Su propia Fundación ha denunciado que el estado de la activista es "inestable" debido a una angina de Prinzmetal, una afección coronaria grave y que, a pesar de la extrema gravedad de su salud (la periodista ha perdido 20 kilos en prisión y muestra serias dificultades para hablar), el fiscal de Teherán mantiene el bloqueo que impide su traslado a la capital para recibir el tratamiento especializado que requiere.

Ante esta situación, voces de referencia en la lucha por la libertad como Cayetana Álvarez de Toledo y la líder de la resistencia venezolana, María Corina Machado, han dado un paso al frente para denunciar el abandono de la activista. Álvarez de Toledo ha compartido a través de redes sociales un comunicado del Grupo Popular en el que solicitan la liberación inmediata de la Nobel de la Paz: "El régimen de los ayatolás está asesinando a cámara lenta a una Premio Nobel de la Paz. Exigimos la liberación inmediata de Narges Mohammadi y de todos los presos políticos. Irán merece libertad", defiende en el tuit.

El régimen de los ayatolás está asesinando a cámara lenta a una Premio Nobel de la Paz. Exigimos la liberación inmediata de Narges Mohammadi y de todos los presos políticos. Irán merece libertad.@GPPopular pic.twitter.com/JqDlCoCq7Q — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 7, 2026

Por su parte, María Corina Machado también ha lanzado un mensaje contundente a través de sus redes sociales exigiendo la liberación de Mohammadi y de todos los presos políticos en Irán. Machado ha advertido que "cada día de indiferencia fortalece a quienes encarcelan, torturan y persiguen a los defensores de la dignidad humana". Para la líder venezolana, el caso de Mohammadi es un símbolo de la lucha global por los valores occidentales, señalando que "defender a Narges es defender la libertad en todo el mundo".

The life of 2023 Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi (@nargesfnd) is in danger after months without proper medical care under the brutal repression of the Iranian regime, as denounced by her brother Hamidreza Mohammadi. The free world cannot continue to watch in silence.… pic.twitter.com/LuvetpkT6B — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 6, 2026

La posición internacional ha forzado finalmente una reacción del Gobierno de España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Irán para exigir la liberación de la Nobel. En este sentido, ha aprovechado para reiterar "la exigencia constante a que se respeten los derechos humanos del pueblo iraní, especialmente los de las mujeres" y se ha referido expresamente al caso de la Nobel de la Paz, cuyo caso ha dicho seguir "con gran preocupación".