Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania y espera que sea el "principio del fin de una guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, han acordado un alto el fuego entre el 9 y 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país

"Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelenski", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

"I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine..." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/guFxkQRXwJ — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2026

Con esta medida, el magnate republicano ha expresado su deseo de que sea "principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada". "Siguen las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo", ha zanjado.

La celebración del Día de la Victoria, el punto de encuentro

El anuncio de Trump llega después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria, en el que Rusia celebra su victoria sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial. Una festividad en la que Putin aprovecha cada año para hacer una exhibición de su potencia militar ante el mundo, especialmente a su país vecino.

El Ministerio de Defensa de Rusia denunció este viernes que Ucrania no se sumó a esa tregua unilateral de 48 horas y que continuó atacando las posiciones de las tropas rusas y objetivos en la retaguardia.

Esa denuncia llegó poco después de que Zelenski acusara por su parte a Moscú de no respetar esa misma tregua durante la noche del jueves al viernes, al asegurar que "se habían documentado más de 140 ataques (rusos) a posiciones en el frente". Sin embargo, tras las declaraciones del estadounidense parece que la mediación finalmente ha sido efectiva.