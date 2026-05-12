Emiratos Árabes Unidos ataca Irán desde dentro y en secreto

Emiratos Árabes Unidos (EAU) está llevando a cabo ataques militares secretos contra Irán desde hace semanas, según la información publicada por el Wall Street Journal. El diario estadounidense, que cita fuentes familiarizadas con el asunto, afirma que la monarquía del Golfo se ha convertido en un "combatiente activo" del conflicto en Oriente Medio y está dispuesta a utilizar todos sus recursos para proteger su influencia económica en la región.

Entre los ataques de los que da cuenta, el periódico norteamericano cita el perpetrado contra una refinería de la isla iraní de Lavan a principios de abril –coincidiendo con el anuncio del alto el fuego pactado entre Estados Unidos y el régimen de los ayatolás, cinco semanas después de que comenzara la guerra–, dejando gran parte de la planta fuera de servicio y provocando la airada respuesta de Irán, que lanzó una andanada de misiles y drones contra EAU y Kuwait.

Aunque la operación generó cierta tensión, la tregua aún no estaba consolidada y las partes entendieron que lo sucedido no debía afectar al acuerdo de paz temporal que habían pactado. Estados Unidos incluso habría acogido la ofensiva con satisfacción, asegura una de las fuentes del WSJ. La Administración Trump agradece, añade, que un país del Golfo "quiera unirse a la lucha".

Operaciones desde dentro

El ministro de Exteriores de EAU no quiso hacer consideraciones sobre el asunto, pero sí reclamó su derecho a "responder, incluso militarmente, a los actos hostiles". Y así lo estaría haciendo, a tenor de las informaciones que están viendo la luz en diferentes medios estadounidenses.

LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ACABAN DE INVADIR IRÁN POR DENTRO. Después de que Irán los bombardeara sin parar con misiles y drones, los EAU respondieron con todo el FAFO activado. Fuerzas emiratíes ejecutan ataques militares directos en territorio iraní desde hace varios días. No… pic.twitter.com/vKbrbqJ95D — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 12, 2026

En línea con lo publicado por WSJ, Fox News afirma que tiene constancia de que "las fuerzas emiratíes están participando directamente en operaciones dentro de la República Islámica desde hace varios días". Cabe recordar que EAU y Kuwait denunciaron nuevos ataques de Irán contra su territorio el pasado domingo. Los primeros desde el inicio del alto el fuego.

EAU, objetivo de Irán

Las acciones de Irán contra EAU comenzaron con su respaldo a EEUU, ya que ha apoyado el borrador de una resolución en las Naciones Unidas que autorizaba el uso de la fuerza para romper el control que el régimen de los ayatolás ejerce sobre el estratégico estrecho de Ormuz, ha actuado contra sus intereses financieros y ha puesto trabas al tránsito de sus ciudadanos.

Kuwait es uno de los países del Golfo a los que Irán ha atacado con más dureza. Desde el 28 de febrero, sus Fuerzas Armadas dicen haber interceptado un total de 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 vehículos aéreos no tripulados (UAV). Unos ataques que habrían causado doce víctimas mortales, solo dos de ellas militares.