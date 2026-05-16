Los talibanes legalizan el matrimonio infantil en Afganistán y restringen más el divorcio para las mujeres

El Gobierno talibán de Afganistán ha promulgado una nueva normativa de derecho familiar que permitirá casarse con niñas en determinadas circunstancias y endurece las restricciones para que las mujeres puedan solicitar el divorcio. El decreto, ratificado por el líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, forma parte de la creciente codificación legal impulsada por el régimen desde su regreso al poder en 2021.

El reglamento, titulado "Principios de separación entre cónyuges", establece un marco legal basado en una interpretación fundamentalista de la jurisprudencia islámica hanafí y regula los supuestos de separación, anulación y disolución matrimonial en Afganistán. El texto consta de 31 artículos y aborda cuestiones como el matrimonio infantil, la desaparición del marido, la apostasía, las acusaciones de adulterio y las relaciones de lactancia.

Matrimonios con menores y consentimiento

La nueva normativa reconoce como válidos determinados matrimonios con menores de edad arreglados por familiares distintos del padre o del abuelo, siempre que se consideren "socialmente compatibles" y que la dote acordada sea "adecuada".

El decreto también contempla que los menores puedan solicitar la anulación del matrimonio una vez alcanzada la pubertad, aunque únicamente mediante una orden judicial.

Uno de los puntos más controvertidos aparece en el artículo 7, que establece que el silencio de una mujer virgen que haya alcanzado la pubertad ante una propuesta matrimonial será interpretado automáticamente como consentimiento. Sin embargo, el reglamento aclara que el silencio de un hombre o de una mujer previamente casada no se considerará una aceptación válida.

Restricciones al divorcio solicitado por mujeres

El reglamento endurece además las condiciones para que las mujeres puedan obtener la separación legal. Según el texto, si una mujer denuncia malos tratos, hostilidad o la negación de sus derechos dentro del matrimonio, el juez no podrá conceder automáticamente el divorcio únicamente a petición de ella.

La normativa señala que la separación no procederá si el abuso puede "prevenirse por otros medios" o si el marido no da su consentimiento. En la práctica, estas disposiciones limitan de forma significativa la capacidad de las mujeres para poner fin al matrimonio por decisión propia.

El decreto regula también situaciones relacionadas con la desaparición del esposo, la separación forzosa y los supuestos de apostasía religiosa. Todo ello queda sometido a la interpretación de los tribunales afganos bajo el marco jurídico impuesto por las autoridades talibán.

Nueva ofensiva legal del régimen talibán

La publicación de esta normativa se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno talibán, las cuales desmantelan por completo las leyes previas de protección a la mujer y legalizan de facto el control absoluto del hombre sobre el ámbito doméstico.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por el incremento de regulaciones basadas en el género y en interpretaciones radicales de la jurisprudencia islámica incorporadas al sistema legal afgano.