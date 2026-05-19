Trump suspende el ataque contra Irán previsto para hoy a petición de sus aliados árabes

"El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se llegará a un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá", ha anunciado este lunes a través de la red Truth Social el presidente de EEUU, Donald Trump.

"Este acuerdo incluirá, lo más importante, ¡ningún arma nuclear para Irán!", ha destacado el mandatario norteamericano. "Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al presidente del Estado Mayor Conjunto, general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para que no llevemos a cabo" la acción militar prevista, aunque –ha añadido– "les he ordenado que estén preparados para un ataque a gran escala" contra el régimen de los ayatolás, que podría producirse "en cualquier momento, en caso de que no se alcance" el esperado pacto que ponga fin al conflicto en Oriente Medio.

"Lo pospuse por un tiempo, con suerte tal vez para siempre", ha indicado horas más tarde en una rueda de prensa ofrecida por el mandatario en la Casa Blanca. De momento, se trata de un aplazamiento de "dos o tres días" para ver si sus aliados árabes –Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes– logran cerrar un acuerdo "aceptable" con Irán, ha detallado. "Creo que si ellos están satisfechos, probablemente nosotros también estaremos satisfechos", ha señalado Trump tan sólo un día después de amenazar al régimen de los ayatolás a través de diversas publicaciones en sus redes.

.@POTUS: "We were getting ready to do a very major attack tomorrow, and I put it off for a little while—hopefully maybe forever... because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to." pic.twitter.com/nZWT41x1O9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 18, 2026

"El reloj corre", recordaba uno de los mensajes. El talante del mandatario estadounidense era otro este lunes. Trump, que habría informado de los pormenores de su decisión a Israel, parece estar centrado en que se logre un acuerdo que impida que el régimen iraní disponga de un arma nuclear. Y las negociaciones con los países aliados del Golfo Pérsico irían en esa dirección. "Los ayatolás "no se pueden quedar el uranio enriquecido que tienen", ha insistido la portavoz de la Casa Blanca –Anna Kelly– en una entrevista con Fox News. "El presidente lo ha dejado meridianamente claro".

Cabe recordar que hasta ahora la República Islámica de Irán ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para promover la desnuclearización del régimen y las conversaciones estaban estancadas. La última propuesta que los ayatolás presentaron a EEUU ni siquiera llegó a ser estudiada por el mandatario norteamericano, que la desechó tras leer la primera línea. Veremos qué pasa con la contrapropuesta que habría presentado a través de mediadores paquistaníes y con la intervención de sus aliados árabes.