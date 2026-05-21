EEUU critica la "despreciable" actitud de Ben Gvir con los activistas de la flotilla

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha lanzado una dura reprimenda contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, calificando de "despreciables acciones" el comportamiento que este último mostró frente a los detenidos de la última embarcación interceptada. Ben Gvir publicó recientemente un vídeo en el que se le veá mofándose de los arrestados, un gesto que para el diplomático norteamericano significa que el dirigente traicionó la dignidad de su nación.

Huckabee, conocido por ser un firme aliado del primer ministro Benjamín Netanyahu y un inquebrantable defensor del Estado de Israel, quiso marcar distancias de forma contundente con la actitud del titular de Seguridad Nacional. A través de sus redes sociales, el embajador se hizo eco de la "indignación y condena universal" que han provocado estas imágenes. Para dejar clara su postura oficial y personal, Huckabee subrayó que, si bien la maniobra de la flotilla fue un truco publicitario estúpido, la reacción de Ben Gvir estuvo fuera de lugar y perjudicó gravemente la imagen del país ante la comunidad internacional.

La polémica se originó después de que la Armada de Israel interceptara una embarcación en aguas internacionales del mar Mediterráneo, cuyos tripulantes pretendían desafiar el bloqueo marítimo impuesto a la Franja. Tras el traslado de los detenidos al puerto de Ashdod, Ben Gvir acudió a las instalaciones y grabó un vídeo que él mismo se encargó de difundir en internet. En la grabación, el ministro aparece ondeando una bandera israelí mientras se pasea entre los activistas internacionales, que se encontraban esposados y arrodillados en el suelo.

"Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", proclamaba el ministro de Seguridad Nacional en el vídeo. Las duras imágenes mostraban a decenas de arrestados con la cabeza pegada al asfalto, rodeados de agentes de las fuerzas de seguridad fuertemente armados, mientras sonaba el himno de Israel a todo volumen a través de los altavoces del recinto portuario. Además, el documento audiovisual recogía el momento en el que varios de los detenidos eran trasladados de forma denigrante.

Este comportamiento no solo ha generado el rechazo frontal de Estados Unidos, principal socio de la nación hebrea, sino que ha abierto una brecha en el seno del propio Ejecutivo israelí. Las acciones de Ben Gvir han sido desaprobadas públicamente por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y por el nuevo responsable de la cartera de Exteriores, Gideon Saar. Ambos mandatarios han intentado desligar al Gobierno de esta actuación individual, que desdibuja los esfuerzos del país frente a las constantes provocaciones mediáticas de los simpatizantes de las distintas marcas del terrorismo palestino.