Israel pide "explicaciones" a España por "su trato a los anarquistas de la flotilla"

Tras las imágenes de agentes de la Ertzaintza cargando contra los individuos que acudieron a recibir a miembros de la nueva flotilla propalestina en el aeropuerto de Bilbao y que taponaban la puerta de salida, se ha sumado a las protestas de Sumar y EH Bildu el propio Gobierno de Israel, blanco esta semana de las críticas del Gobierno de España en este nuevo episodio de detenciones de activistas acusados de tener vínculos con Hamás.

"Exigimos una explicación al Gobierno español por su trato a los anarquistas de la flotilla", ha publicado el Ministerio de Exteriores israelí junto a vídeos de los incidentes entre activistas y agentes ocurridos este sábado.

We demand an explanation from the Spanish government regarding its treatment of the flotilla anarchists pic.twitter.com/k2bbkKq7tm — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 23, 2026

"Los anarquistas de la flotilla están volviendo loca a la policía española", ha añadido con sorna en otro mensaje el Ministerio tras las críticas del Gobierno español al trato a los miembros de la flotilla tras ser apresados en aguas internacionales, trasladados a Israel y posteriormente deportados en los últimos días.

The flotilla anarchists are driving the Spanish police crazy. pic.twitter.com/FdVZiNPuos — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 23, 2026

En las imágenes se ve a los agentes empleando sus porras y llevando a rastras a algunos de ellos. Hay cuatro detenidos, por desobediencia grave, resistencia y atentado contra agente de la autoridad.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor, entre protestas de Sumar y EH Bildu que ya están pidiendo una comparecencia urgente del consejero.