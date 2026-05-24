Rusia lanza un ataque aéreo contra Ucrania, uno de los más intensos de los ultimos meses

Al menos dos personas han muerto y más de 65 han resultado heridas este sábado en un ataque aéreo masivo lanzado por Rusia contra Kiev y sus alrededores durante la madrugada, según han denunciado las autoridades ucranianas. El bombardeo, uno de los más intensos de los últimos meses sobre la capital, combinó misiles balísticos y drones contra distintos puntos de la ciudad y de la región de Kiev.

Las primeras explosiones comenzaron hacia la una de la madrugada, coincidiendo con la activación de las alertas antiaéreas en buena parte del país. La Fuerza Aérea ucraniana detectó "decenas" de misiles dirigidos hacia Kiev y advirtió incluso de un posible lanzamiento del misil balístico de alcance medio Oreshnik, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente el uso de ese armamento. Los fallecidos fueron localizados en las zonas periféricas de Bucha y Obujiv, mientras que solo en la capital se contabilizan ya 65 heridos, entre ellos varios menores.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó de daños en numerosos distritos de la ciudad. Fragmentos de misil alcanzaron un edificio residencial de 24 plantas en Shevchenkivskii y también cayeron cerca de una escuela y de varias zonas no residenciales. Además, los ataques dañaron viviendas, almacenes, un supermercado, una residencia de estudiantes y otras infraestructuras urbanas en distintos barrios de la capital.

Fuera de Kiev también se registraron explosiones en Cherkasi, Kropivnitskii y la región de Jmelnitski. Horas antes, otros ataques rusos habían dejado civiles heridos en las regiones de Odesa y Járkov. En Odesa, un bombardeo contra infraestructuras civiles causó al menos nueve heridos, entre ellos tres menores, mientras que en Járkov varios drones impactaron en distintos puntos de la región y dejaron otros nueve heridos.

La ofensiva se produjo apenas unas horas después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, alertara de que Rusia preparaba un bombardeo de gran envergadura contra territorio ucraniano, incluida la capital. También la Embajada de Estados Unidos en Kiev había advertido de la posibilidad de un ataque aéreo masivo en las siguientes 24 horas.