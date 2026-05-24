Un experto describe la devastación de Irán tras la guerra: "El régimen solo puede pensar en sobrevivir"

Mientras Estados Unidos adelanta que el acuerdo con Irán se acerca, la situación en el interior del país persa sigue siendo una incógnita para la mayor parte de Occidente. ¿Cómo está el régimen tras uno de sus años más duros desde la Revolución Islámica en el 79? ¿Cómo ha quedado después de las manifestaciones de enero y de la guerra en la que Israel y EEUU lo han golpeado con total impunidad?

Uno de los expertos más importantes de Israel ha pasado por Madrid y, en un encuentro con periodistas patrocinado por Europe Israel Press Association, ha revelado algunas de las claves. Se trata de Alexander Greenberg, un historiador especializado en Irán y analista geopolítico y de inteligencia que sirvió en la rama de inteligencia de las FDI y actualmente es investigador en el Jerusalem Institute for Security and Strategy.

Para empezar su intervención, aclaró que el objetivo de la reciente guerra nunca fue la caída del régimen iraní porque esta "no es posible" y las "acciones militares se enfocan siempre a objetivos que es posible alcanzar". En este caso, lo que Israel y Estados Unidos pretendían era reducir "las fuerzas estratégicas de Irán", especialmente "los misiles y la capacidad nuclear".

En este sentido, para Greenberg, el éxito ha sido notable: en su opinión, "el poder del régimen ha quedado muy muy limitado" y su capacidad de ser una amenaza "para Israel y sus vecinos árabes ha disminuido tanto que en realidad ya no existe".

Esto afecta a las amenazas indirectas, como la que supone Hezbolá, pero también a las directas, especialmente el arsenal de misiles: "Ahora no son capaces de un ataque con misiles como el de abril de 2024", cuando lanzó cientos de artefactos sobre territorio israelí.

"Es un buen ejemplo –explica– de la diferencia entre estratégico y táctico, ahora la amenaza ya no es estratégica". Eso sí, advierte que los misiles que le quedan a Irán son "más peligrosos para los países del Golfo Pérsico, para los árabes", porque hay "muchos más de corto alcance que de los que llegan a Israel".

El final del programa nuclear

Algo parecido piensa del programa nuclear de los ayatolás. A pesar de que ve "imposible" eliminarlo físicamente —es decir, acabar con todas las instalaciones y equipamientos—, se muestra convencido de que ahora "no pueden retomarlo", ya que "no se trata solo de tener uranio enriquecido" sino que "es necesaria una compleja cadena de producción industrial" para la que son necesarios "recursos que no tienen".

"Hacer una bomba nuclear –insiste– no es como comprarse un móvil, no funciona así, se trata de una cadena muy compleja de recursos humanos, tecnológicos, militares y científicos que Irán hoy no puede alcanzar". Además, en su opinión, se trata de algo tan complejo y costoso que "necesita cohesión nacional, es un proyecto nacional" y en este momento, "no la hay, sobre todo después de la masacre de enero".

Economía devastada

Y mientras tanto, "la guerra también ha causado la devastación económica" de un Irán que ya se encontraba en una profunda crisis. Según Greenberg, los daños causados por el conflicto "se calculan en 70.000 millones de dólares" y la inflación, que ya fue en buena parte causante de las revueltas de primeros de año, ha escalado hasta "el 115%", por lo que "ninguna reconstrucción es posible".

Y esta crisis tiene un impacto enorme a todos los niveles, incluyendo el ejército, ya que en este aspecto los recursos también escasean y "si la Guardia Revolucionaria está ocupada en la represión, no puede actuar normalmente en lo militar", por lo que los ayatolás "también están muy débiles desde el punto de vista militar convencional".

De hecho, en este aspecto, el panorama del régimen es, afortunadamente, dramático: "No tienen fuerza aérea, ni tanques ni son capaces de desplegarse rápidamente en cualquier punto del país: Irán no puede sostener una guerra convencional".

La conclusión, por tanto, es clara: "El régimen iraní ahora solo puede pensar en su propia supervivencia".

Alianzas que se desmoronan

Y, previsiblemente, la ayuda no llegará del exterior, ya que las alianzas de Irán son cada vez más débiles. La que los ayatolás mantenían con Rusia, por ejemplo, "se ha desmoronado, Putin bastante tiene con Ucrania y en realidad no son amigos, se odian y han sido aliados por interés". Un interés que para una de las partes ha decaído mucho: "Rusia ya hace sus propios drones, al principio el 100% de los que usaban en la guerra eran iraníes, pero ahora ya no".

¿Y China? Lo cierto es que el vínculo del régimen comunista con el islamista es menos fuerte de lo que parece: "El petróleo iraní es importante para China, pero no depende de él y, además, los chinos suministran a Irán lo que a ellos les viene bien entregar, no lo que en realidad desean los iraníes."

De hecho, Greenberg asegura que ha sido China quien le ha dicho a Irán que ni se le ocurriera "colocar minas en el Estrecho de Ormuz" y que "esa es la verdadera razón por la que no lo han hecho", lo que ha llevado a la paradoja de que todos los problemas causados por los ayatolás en el tráfico marítimo mundial se han debido a una "amenaza que es solo verbal, no hay nada real detrás".

Sobre el futuro del régimen, el analista ha mostrado su escepticismo recordando que la inteligencia israelí sobre Irán "es perfecta, pero solo en un tema: el banco de blancos, que es algo físico: esta persona está allí o aquí, no hay término medio"; en cambio, "los cálculos ya no son seguros". Él no cree que "el régimen caiga próximamente", pero advierte que ese pronóstico "ya depende de una interpretación cultural, política, económica" que no es tan sencilla.

En definitiva, aunque sí se puede ser optimista respecto a que Irán siga siendo como hasta ahora "un apoyo básico al terrorismo en todo el mundo", parece que todavía no hay muchos motivos para serlo respecto de la caída del que, según Greenberg, es "el régimen más tiránico del mundo".