Israel convoca a la encargada de negocios española por una "hipocresía imposible de creer" en Bilbao

Las imágenes de los disturbios en el aeropuerto de Bilbao durante el recibimiento a los miembros de la flotilla propalestina provocaron estupor no solo en la comitiva y en quienes los apoyan, sino también en Israel, que utilizó las imágenes para arremeter contra Pedro Sánchez.

A las declaraciones en redes sociales siguió este domingo la decisión de convocar a la encargada de negocios española en Israel, Francisca Pedrós, a una reunión "de aclaración" en el Ministerio de Exteriores tras los "graves actos de violencia por parte de las autoridades españolas contra los provocadores de la flotilla", utilizando unas palabras similares a las empleadas por José Manuel Albares para protestar por los arrestos y por el trato a los detenidos.

Según difundió el Ministerio, el director político en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Yossi Amrani, "señaló la hipocresía del Gobierno español, que envía a sus provocadores a Israel y luego condena a Israel por sus acciones legítimas para hacer cumplir un bloqueo naval legal, mientras que, al mismo tiempo, las autoridades españolas emplearon una violencia grave contra los mismos participantes de la flotilla". En un vídeo, el propio ministro de Exteriores, Gideon Saar, aludió también a esa hipocresía: "¿Escucháis algo? Grillos. Una hipocresía imposible de creer", dijo.

The Chargé d’Affaires of the Spanish Embassy in Israel was summoned today for a clarification meeting at the Ministry of Foreign Affairs following severe acts of violence by the Spanish authorities against the flotilla provocateurs At the instruction of Foreign Minister Gideon… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 24, 2026

En el encuentro con la española, Amrani pidió explicaciones oficialmente sobre por qué "el primer ministro español, Pedro Sánchez, o cualquiera de sus ministros aún no han considerado oportuno condenar la violencia de las autoridades españolas, mientras que siempre son rápidos en condenar a Israel por el pretexto que sea".

This is the moment it kicked off in the Basque airport. You can see the flotilla activists made a line across the exit that blocked other passengers. The police tried to make a space for them to get through. The protester shoved the police and it started. pic.twitter.com/rKcStB7X6d — James Heartfield (@JamesHeartfield) May 24, 2026

Además, alegó que las autoridades españolas tuvieron que lidiar solo con provocaciones de algunos de los participantes de la flotilla, mientras Israel se enfrentó a "provocaciones mucho más graves por parte de cientos de participantes" de cada una "de las últimas seis flotillas".

Amrani también exigió explicaciones sobre por qué el Gobierno español no ha tomado hasta ahora ninguna medida respecto al activista de la flotilla y ciudadano español Saif Abu Kashk, quien tiene vínculos con Hamás y contra quien también se impusieron sanciones de EEUU la semana pasada.