Israel elimina al nuevo líder de la banda terrorista Hamás y autor intelectual de la masacre del 7 de octubre

Las autoridades israelíes han confirmado este miércoles la muerte del nuevo líder de la banda terrorista Hamás, Mohamed Odé. Ha sido durante un bombardeo en la ciudad de Gaza. Odé había sido nombrado cabeza de la banda hace una semana. El Ejército y el servicio de inteligencia interior de Israel, el Shin Bet, han indicado en un comunicado que Mohamed Odé fue "eliminado" durante un ataque en el norte de la franja de Gaza.

🔴ELIMINADO: Mohammed Odeh, jefe del ala militar de Hamás, en un alcance en el norte de Gaza. Odeh se desempeñó como jefe del ala militar de Hamás tras la eliminación de Izz al-Din al-Haddad. Como parte de su función, fue responsable de planificar y coordinar los objetivos de… pic.twitter.com/fszSb7wgyp — FDI (@FDIonline) May 27, 2026

En el comunicado han explicado que "tras meses de vigilancia a nivel de Inteligencia destinados a detectar sus movimientos y los de sus asesores en la organización" han procedido a bombardear "un apartamento cercano que pertenece a un terrorista de Hamás que participó en la masacre del 7 de octubre y que era parte del círculo de asesores de Odé".

"Odé era el jefe del brazo militar de Hamás desde hace dos semanas, tras el asesinato de Hadad", han aclarado, antes de incidir en que "durante los últimos años, fue el jefe del organismo de Inteligencia de Hamás, cargo por el que fue responsable de la planificación y designación de objetivos durante los ataques terroristas de Hamás en la masacre del 7 de octubre".

Han insistido en que "Odé era uno de los últimos comandantes de alto rango del ala militar de Hamás que supervisó la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre y la gestión de los combates contra las FDI". Han explicado que "su eliminación representa un golpe significativo a los esfuerzos de reconstrucción de Hamás".